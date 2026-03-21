Las mafias van al límite: cada vez sobrecargan más las pateras de ilegales que llegan a Baleares

Los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares no dejan lugar al equívoco. El promedio de inmigrantes ilegales que formaron parte de las numerosas expediciones de pateras de la ruta argelina en los últimos meses ha aumentado de una forma notable. Mismo tipo y eslora de pateras, más ilegales transportados.

Según los datos recogidos por OKBALEARES de las informaciones puntuales que la Delegación del Gobierno facilita acerca de cada patera que se intercepta en las Islas, se desprende que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.

Siguiendo esos datos, en los centenares de pateras llegadas al archipiélago en 2025, el promedio de pasajeros fue de 18,2 inmigrantes. En lo que llevamos de 2026, las mafias aprovechan más cada trayecto con 20,9 ilegales de media en cada patera. Tres más en cada cayuco. Más negocio y más riesgos. Son tres personas más de media a bordo en cada embarcación que sale de Argelia. Y son, según fuentes conocedoras del fenómeno migratorio, las mismas embarcaciones en 2025 y en 2026.

Un total de 1.153 inmigrantes ilegales han llegado a Baleares por vía marítima en lo que va de año. Esto supone 284 más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 32,7% más. Han llegado a bordo de 55 embarcaciones, 16 más que del 1 al 15 de marzo del año pasado.

Según datos publicados esta semana por el Ministerio del Interior, un total de 5.606 inmigrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de marzo de 2026, un 50,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 11.231.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 3.965 inmigrantes, un 63,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 10.948 llegadas. Este año han arribado en 150 embarcaciones, 104 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 2.622 ilegales a la Península (1.469) y Baleares (1.153), lo que supone un 39,3% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 1.882. En este caso han llegado en 135 embarcaciones, 21 más que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 456 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de marzo del año pasado, lo que supone el 45,01% más. Han arribado en 80 embarcaciones, cinco más que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 284 inmigrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 32,7% más, y han llegado a bordo de 55 embarcaciones, 16 más que del 1 al 15 de marzo del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 1.334 ilegales, un 85,3% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (9.062). Este año han llegado a bordo de 13 embarcaciones, un 90,6% menos que el año pasado, con 138.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 1.641 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 479% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 1.604 migrantes, 1.338 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 37, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 17 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 15 de marzo de este año 9 personas, cuando el año pasado había llegado una. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.