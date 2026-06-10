Mallorca Fashion Days: la gran pasarela del talento y la creatividad balear se consolida de cara al 2026

Mallorca Fashion Days continúa consolidándose como una plataforma de referencia para la comunidad creativa de la isla, impulsando nuevas experiencias y fortaleciendo su red de colaboradores, profesionales e instituciones.

Esta nueva etapa comenzó el pasado 22 de mayo en el Hotel Saratoga de Palma, donde se presentó la evolución del proyecto, la ampliación del equipo y las próximas iniciativas previstas para 2026.

Posteriormente, el 29 de mayo, Mallorca Fashion Days llevó a cabo una activación abierta al público en el Passeig del Born, acercando el proyecto a la ciudadanía y generando nuevas conexiones con la comunidad local.

El recorrido continuó el 5 de junio en el Hotel Amic Horizonte, con un encuentro que reunió a modelos, diseñadoras, fotógrafos, videógrafos, creadores de contenido y colaboradores vinculados al desarrollo de la iniciativa.

Entre las diseñadoras participantes destacaron Francini K (Luxemburgo), quien presentó una colección internacional, junto a Mercedes Oliver, Souad, Ziana Mariam Mallorca y Fer&Co Atelier, mostrando la diversidad creativa que caracteriza a Mallorca Fashion Days.

Desde la organización destacan el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, el Hotel Saratoga, el Hotel Amic Horizonte, colaboradores privados y la comunidad creativa que continúa impulsando el proyecto.

Mallorca Fashion Days sigue trabajando en nuevas actividades y en el desarrollo de Mallorca Fashion Days Talent Lab, una iniciativa orientada a generar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de la isla y reforzar el posicionamiento de Mallorca como destino de creatividad, cultura y moda.

El evento, según han informado desde la organización, sigue creciendo como plataforma creativa de referencia en la isla, impulsando nuevas experiencias, colaboraciones y apoyo institucional. Tras varios encuentros celebrados entre mayo y junio, reunió a diseñadores, modelos y creadores de contenido, destacando la diversidad y proyección internacional del proyecto.

Por último, la organización agradece el respaldo de instituciones y colaboradores, mientras avanza en nuevas iniciativas como Mallorca Fashion Days Talent Lab para fortalecer la creatividad, la cultura y la moda en Mallorca.