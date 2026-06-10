Mallorca Fashion Days: la gran pasarela del talento y la creatividad balear se consolida de cara al 2026
El evento impulsa nuevas experiencias y fortalece su red de colaboradores
Baleares se convierte en epicentro de la moda con el estreno de Mallorca Fashion Days
Mallorca Fashion Days continúa consolidándose como una plataforma de referencia para la comunidad creativa de la isla, impulsando nuevas experiencias y fortaleciendo su red de colaboradores, profesionales e instituciones.
Esta nueva etapa comenzó el pasado 22 de mayo en el Hotel Saratoga de Palma, donde se presentó la evolución del proyecto, la ampliación del equipo y las próximas iniciativas previstas para 2026.
Posteriormente, el 29 de mayo, Mallorca Fashion Days llevó a cabo una activación abierta al público en el Passeig del Born, acercando el proyecto a la ciudadanía y generando nuevas conexiones con la comunidad local.
El recorrido continuó el 5 de junio en el Hotel Amic Horizonte, con un encuentro que reunió a modelos, diseñadoras, fotógrafos, videógrafos, creadores de contenido y colaboradores vinculados al desarrollo de la iniciativa.
Entre las diseñadoras participantes destacaron Francini K (Luxemburgo), quien presentó una colección internacional, junto a Mercedes Oliver, Souad, Ziana Mariam Mallorca y Fer&Co Atelier, mostrando la diversidad creativa que caracteriza a Mallorca Fashion Days.
Desde la organización destacan el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, el Hotel Saratoga, el Hotel Amic Horizonte, colaboradores privados y la comunidad creativa que continúa impulsando el proyecto.
Mallorca Fashion Days sigue trabajando en nuevas actividades y en el desarrollo de Mallorca Fashion Days Talent Lab, una iniciativa orientada a generar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de la isla y reforzar el posicionamiento de Mallorca como destino de creatividad, cultura y moda.
El evento, según han informado desde la organización, sigue creciendo como plataforma creativa de referencia en la isla, impulsando nuevas experiencias, colaboraciones y apoyo institucional. Tras varios encuentros celebrados entre mayo y junio, reunió a diseñadores, modelos y creadores de contenido, destacando la diversidad y proyección internacional del proyecto.
Por último, la organización agradece el respaldo de instituciones y colaboradores, mientras avanza en nuevas iniciativas como Mallorca Fashion Days Talent Lab para fortalecer la creatividad, la cultura y la moda en Mallorca.