Baleares se convierte en epicentro de la moda con el estreno de Mallorca Fashion Days

Éxito rotundo de la primera edición de la Mallorca Fashion Days celebrada en Palma del 31 de octubre al 2 de noviembre. El certamen ha concluido este pasado domingo con la presencia de más de 350 personas en el público, la participación de más de 65 modelos y nueve diseñadores de distintas partes del mundo.

El jurado eligió a una chica de origen senegalés residente en Mallorca como la gran ganadora. Para la entrega de los premios se valoraba la actitud al caminar por los 130 metros de pasarela, la coordinación y la expresión facial. El evento también presumió de inclusividad con la participación de modelos con discapacidad que desfilaron con bastón.

Por primera vez en la historia, la Mallorca Fashion Days ha llegado a la isla por todo lo alto. El evento ha marcará un antes y un después en el panorama de la moda balear, que tuvo lugar concretamente en el Centro Cultural La Misericordia, junto con el Concurso Internacional de Modelos de las Islas Baleares-, organizado por The Konte Couture.

El éxito ha sido tal que dentro de dos semanas la organización del evento ya empieza con las convocatorias para el año 2026.

Durante tres intensas jornadas, los participantes seleccionados han vivido una experiencia única que ha combinado formación, casting, desfiles profesionales y una exclusiva gala de premios. La iniciativa buscaba impulsar el talento emergente en el ámbito de la moda, ofreciendo una oportunidad real de crecimiento a modelos y aspirantes de todas las edades.

El programa ha contado con formadores y expertos internacionales, que han compartido sus conocimientos sobre pasarela, imagen, comunicación y branding personal.

Los candidatos han tenido la oportunidad de presentarse ante diseñadores invitados y marcas de renombre, además de desfilar en una pasarela profesional junto a creadores y firmas internacionales. El evento ha contado con la colaboración del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

Entre los premios más destacados, los ganadores ya pueden acceder a una formación especializada en moda y comunicación de la mano de Elle Education, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en educación creativa y dirección de marcas de lujo. Esta colaboración refuerza el compromiso del proyecto con la profesionalización y el desarrollo real de los jóvenes talentos del sector.

Foto y vídeo: José Antonio Ramírez