Tragedia en Palma: una mujer de 71 años muere atragantada en plena comida de Reyes

Lo que debía ser un momento de alegría y celebración por el Día de Reyes se convirtió en un drama familiar en Palma. Una mujer de 71 años falleció de manera repentina al atragantarse durante la comida familiar en un domicilio de la calle Alfons el Magnànim, antigua Capitán Salom, generando conmoción entre todos los presentes.

Según informaron fuentes de emergencias, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas. La familia se encontraba reunida en torno a la mesa, disfrutando de los tradicionales manjares de la festividad, cuando la víctima comenzó a atragantarse. Los intentos desesperados por parte de los familiares para ayudarla resultaron insuficientes: la mujer perdió el conocimiento y la situación se volvió crítica en cuestión de segundos.

La alarma fue inmediata y los servicios de emergencia se movilizaron sin demora. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional llegaron al lugar en cuestión de minutos, seguidos por varias unidades del SAMU 061, incluyendo una ambulancia medicalizada y otra de atención básica. Los primeros en atenderla fueron los agentes de policía, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada del equipo médico.

A pesar de los esfuerzos titánicos de todos los presentes, y de que los sanitarios consiguieron finalmente extraer el trozo de comida que bloqueaba la tráquea, la mujer no pudo ser salvada. Tras más de media hora de maniobras de reanimación, el pulso de la víctima no pudo recuperarse y falleció en el domicilio, dejando a su familia en un estado de shock absoluto.

El suceso ha generado un profundo impacto entre los familiares y vecinos, que recuerdan el momento como un «Día de Reyes que se tornó en tragedia». La Policía Nacional ha asumido la investigación a través de la Policía Judicial para esclarecer los detalles de lo sucedido, mientras que el óbito fue comunicado al juzgado de guardia.

Expertos en emergencias recuerdan que los atragantamientos son una de las principales causas de muerte súbita en personas mayores y destacan la importancia de conocer técnicas básicas de reanimación y maniobras de desobstrucción de vías respiratorias. Sin embargo, incluso con la intervención inmediata de familiares y personal sanitario, en ocasiones el desenlace puede ser fatal, como en este caso.

Una celebración que comenzó con ilusión terminó envuelta en lágrimas y tristeza, dejando un recuerdo imborrable del riesgo que puede suponer un simple momento de la vida cotidiana.