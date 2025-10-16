Mallorca Fashion Days debuta en la isla con un evento internacional que promete revolucionar la moda balear

Por primera vez en la historia, la Mallorca Fashion Days llega a la isla y lo hace por todo lo alto. El evento, que marcará un antes y un después en el panorama de la moda balear, tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre y que arrancará en el Centro Cultural La Misericordia, donde se celebrará el CIMIB – Concurso Internacional de Modelos de las Islas Baleares-, organizado por The Konte Couture.

Durante tres intensas jornadas, los participantes seleccionados vivirán una experiencia única que combinará formación, casting, desfiles profesionales y una exclusiva gala de premios. La iniciativa busca impulsar el talento emergente en el ámbito de la moda, ofreciendo una oportunidad real de crecimiento a modelos y aspirantes de todas las edades.

El programa contará con formadores y expertos internacionales, que compartirán sus conocimientos sobre pasarela, imagen, comunicación y branding personal. Los candidatos tendrán la oportunidad de presentarse ante diseñadores invitados y marcas de renombre, además de desfilar en una pasarela profesional junto a creadores y firmas internacionales. El evento cuenta con la colaboración del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

Entre los premios más destacados, los ganadores podrán acceder a una formación especializada en moda y comunicación de la mano de Elle Education, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en educación creativa y dirección de marcas de lujo. Esta colaboración refuerza el compromiso del proyecto con la profesionalización y el desarrollo real de los jóvenes talentos del sector.

«Buscamos personas auténticas, con ilusión, disciplina y curiosidad por aprender. No importa la experiencia, sino las ganas de vivir la moda desde dentro», explican desde la organización de The Konte Couture, quienes subrayan la importancia de crear espacios de visibilidad y aprendizaje para nuevas generaciones.

La inscripción al casting oficial continúa abierta y es completamente gratuita, aunque el cupo de plazas es limitado. Los interesados en participar o colaborar con el evento pueden registrarse a través de los canales oficiales de los organizadores, disponibles en la descripción del certamen. Con esta primera edición, la Mallorca Fashion Days se consolida como un nuevo escaparate de talento y creatividad, situando a las Islas Baleares en el mapa de los grandes eventos de moda internacionales. El aforo del desfile será limitado.