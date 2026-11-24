La Policía Local de Llucmajor ha detenido a un joven colombiano de 18 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir y morder el brazo por celos a una mujer en una vivienda de la localidad del Arenal.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:10 horas de este martes, 24 de noviembre, en un inmueble situado en la calle Gran i General Consell, una vía muy próxima al Club Náutico del Arenal. A esa hora, la central policial recibió una llamada telefónica de una vecina alertando de que estaba escuchando los gritos de una mujer que parecía estar siendo agredida por un hombre en un domicilio cercano. La mujer que dio la voz de alarma optó por no revelar su identidad ante los agentes, manifestando sentir miedo del presunto autor de la agresión.

Tras el aviso, una patrulla se desplazó rápidamente hasta el lugar indicado. Al llamar a la puerta del piso, abrió la propia víctima, una mujer de 39 años y de origen paraguayo. Según consta en el atestado, se encontraba en un evidente estado de nerviosismo y lloraba de tal manera que apenas podía articular palabra. En el interior del domicilio se encontraba también el presunto agresor, quien reside en la misma vivienda.

Para esclarecer lo sucedido con total seguridad, los policías decidieron entrevistarse con ambos por separado. Según el relato de la mujer, todo comenzó con una fuerte discusión motivada por los celos de él hacia ella y por un consumo excesivo de sustancias estupefacientes.

Durante el altercado, el joven la zarandeó agarrándola de la cara, le tiró del pelo y le mordió en el brazo derecho. Además, para impedir que pudiera pedir ayuda o contactar con alguien, le arrebató su teléfono móvil y lo estampó con fuerza contra la pared de una de las habitaciones, provocando daños visibles en el muro que la propia víctima señaló a los agentes.

Por si fuera poco, durante la inspección de esa misma estancia donde el teléfono había sido lanzado contra la pared, los policías observaron sobre un mueble dos balanzas, diversas bolsas preparadas para distribuir sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Ante este hallazgo, se dio aviso inmediato a una patrulla de la Guardia Civil de Llucmajor, cuyos agentes se personaron en el domicilio para hacerse cargo de la droga y proceder a su pesaje oficial. El recuento arrojó un total de 14,4 gramos de cocaína y 15,6 gramos de hachís, además de 200 euros en efectivo fraccionados en un billete de 100 euros y cuatro billetes de 50 euros.

Tras recabar todos los datos y finalizar las comprobaciones en el piso, los agentes de la Policía Local formalizaron el correspondiente informe judicial en sus dependencias.