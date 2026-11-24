Si te ha llegado un correo a nombre de la Seguridad Social con el asunto «Hay una actualización en tu ficha fiscal», no pulses en nada, porque es un fraude. Lo explicó el propio organismo el 19 de noviembre de 2026 en su revista, donde describe esta nueva campaña de correos falsos.

Según la nota de la Seguridad Social, el intento de fraude se ha dado a conocer durante las últimas semanas. Los ciberdelincuentes suplantan al organismo para que el destinatario haga clic en un enlace fraudulento. El gancho es un supuesto cambio en su expediente de pensión.

Qué dice el correo falso

El asunto habla de la ficha fiscal. Pero, dentro, el texto asegura que «se ha modificado su expediente de pensión».

El correo añade posibles motivos del cambio. Podría deberse, dice, a un ajuste del historial laboral, a un nuevo cálculo o a una modificación de los datos personales.

Después pide revisar el expediente «a la mayor brevedad posible» para que la futura prestación no se vea afectada. Para eso incluye un botón, «Ver expediente». Lleva a un enlace fraudulento que no se debe abrir.

Un aviso para dar confianza

Según la nota, el correo trata de reforzar su apariencia de legitimidad con referencias al «Departamento de Pensiones», a la propia Seguridad Social y a un «área segura».

El correo tiene además un detalle retorcido: incluye una advertencia para que el usuario no pulse enlaces desconocidos si duda del remitente. La revista del organismo avisa de que ese texto podría generar una falsa sensación de confianza.

La captura que acompaña la nota reproduce el correo. Lleva el titular en azul, el botón y la firma del supuesto departamento. Arriba aparecen el logotipo del Gobierno de España con el del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el nombre del organismo.

Por eso la Seguridad Social da varias pistas que no dependen del diseño, empezando por el remitente.

Primera pista: el remitente

La primera señal está en la dirección desde la que se envía. A simple vista aparece el nombre de la Seguridad Social. Pero el correo analizado procede de [email protected].

Es un dominio totalmente ajeno al organismo, según la nota. Además, los estafadores no suelen usar una única dirección. A veces eligen una muy parecida a la real, así que conviene revisarla con atención.

La Seguridad Social pide revisar la dirección del remitente a fondo antes de fiarse de un correo.

El asunto no cuadra

La segunda pista son las incoherencias. Según el organismo, son bastante frecuentes en este tipo de fraudes. Aquí, el asunto habla de la ficha fiscal y el cuerpo, del expediente de pensión, dos cosas distintas.

La tercera pista es la prisa, porque exigir una acción inmediata para arreglar un supuesto problema es otra señal habitual. En este caso, el correo la acompaña de la amenaza sobre la futura prestación.

Qué hacer si te llega

Lo más importante, insiste la Seguridad Social, es no pulsar en el enlace. Tampoco hay que dar información personal ni bancaria, contraseñas o códigos de identificación.

Si tienes dudas, el organismo recomienda entrar por tu cuenta en sus canales oficiales: el teléfono, la web o la sede electrónica. Desde allí puedes consultar tus prestaciones, tu pensión o tus datos personales.

La forma correcta, según la nota, es escribir la dirección en el navegador o usar los accesos oficiales que tengas guardados. Nunca los enlaces de un correo sospechoso.

La apariencia engaña

La Seguridad Social recuerda que el aspecto de un mensaje no garantiza que sea auténtico. Los intentos de phishing son cada vez más elaborados y más difíciles de detectar.

A veces, según la nota, copian con mucha precisión logotipos y colores. También los nombres de departamentos y las fórmulas habituales de los organismos públicos.

Junto a esta nota, la revista del organismo enlaza otro aviso sobre SMS falsos que suplantaban la identidad de la Seguridad Social. En los dos casos, el objetivo es que el destinatario pulse un enlace que no es oficial.

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La información procede de la nota publicada por la Revista Seguridad Social el 19 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Seguridad Social.