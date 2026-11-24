Mercadona ha confirmado un cambio importante en el horario de sus supermercados de cara a las fiestas navideñas. La cadena cerrará sus establecimientos a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, tanto en España como en Portugal.

Esta modificación adelanta una hora el cierre habitual que se venía aplicando hasta ahora en los días más destacados del año.

Mercadona adelanta su horario de cierre en Navidad

El próximo 24 de diciembre, los clientes más rezagados tendrán que adelantar sus compras si quieren acudir a los establecimientos de la cadena a tiempo. Lo mismo sucederá el 31 de diciembre, cuando muchas familias realizan las últimas compras para preparar la cena de Nochevieja.

Aquellas personas que tengan previsto acudir a Mercadona durante esas jornadas deberán tener en cuenta que dispondrán de una hora menos para hacer sus compras. Conviene organizar con antelación la adquisición de alimentos, bebidas y otros productos necesarios para las celebraciones.

La modificación ha sido comunicada por la entidad y establece el cierre a las 18:00 horas en ambos días. Se trata de un cambio confirmado por la propia compañía y no de un ajuste puntual de algunos supermercados.

Una medida para mejorar la conciliación de los trabajadores

El objetivo de esta decisión es mejorar las condiciones laborales y favorecer la conciliación de la plantilla. Adelantar el cierre permitirá que sus trabajadores dispongan de más tiempo para compartir con familiares y amigos durante Nochebuena y Nochevieja, detalla Mercadona.

Esta iniciativa se suma a otra mejora implantada durante 2026 que se traduce en la ampliación del periodo de vacaciones de los empleados, que ha pasado de 30 a 37 días.

La Navidad de 2026 llega con un cambio importante en los horarios del líder del sector de la distribución alimentaria de nuestro país. Mercadona baja la persiana a las seis de la tarde en Nochebuena y Nochevieja en vez de a las 19:00 horas, como acostumbraba a hacer, afectando a las personas que dejan esas compras para última hora.