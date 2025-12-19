El comité de dirección de Mercadona ha aprobado una de las mayores mejoras laborales de su historia reciente: la ampliación del periodo de vacaciones anuales de 30 a 37 días para toda su plantilla, compuesta por 110.000 trabajadores en España y Portugal. La medida, que entrará en vigor en 2026 y se mantendrá de forma estable en los años posteriores, irá acompañada de una gratificación equivalente a una mensualidad que se abonará en marzo.

Según la compañía valenciana, la extensión del descanso anual supone «una gran mejora en la jornada de los trabajadores» y busca reforzar el compromiso y satisfacción de los equipos. El coste anual estimado de esta medida asciende a 100 millones de euros. Mercadona enmarca este cambio en su modelo de recursos humanos, basado (subraya) en «escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos».

Reforzar la calidad del empleo y la eficiencia del modelo

La empresa sostiene que la ampliación de las vacaciones ha sido evaluada como una propuesta de alto valor añadido para la organización. «Permite seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta», explica la cadena en un comunicado. La compañía insiste en que esta iniciativa forma parte de la evolución de un modelo laboral que considera «propio», centrado en la estabilidad, la formación y la mejora constante de las condiciones de trabajo.

Junto a la ampliación del periodo vacacional, Mercadona ha decidido conceder por segundo año consecutivo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, equivalente a una mensualidad del salario de cada empleado. Esta cantidad se sumará a la retribución variable ya existente, que oscila entre una o dos mensualidades según la antigüedad del trabajador.

Reconocimiento al desempeño y apuesta por el liderazgo laboral

Con estas medidas, la compañía quiere reconocer «el esfuerzo individual y colectivo» de su plantilla, a la que atribuye los resultados sobresalientes en productividad, eficiencia y gestión alcanzados en los últimos ejercicios. Mercadona recuerda que en 2025 incrementó el salario del 100% de sus trabajadores un 8,5%, reforzando su apuesta por mejorar progresivamente las condiciones laborales.

En total, la ampliación de vacaciones y la nueva paga extraordinaria representan un esfuerzo inversor de 380 millones de euros. Para la empresa, esta decisión reafirma su «carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores» y consolida un modelo que ha convertido a Mercadona en uno de los empleadores más destacados del sector de la distribución en España.