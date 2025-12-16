Mercadona adquiere a Logifruit: incorporará 1.600 personas a la plantilla

Mercadona ha cerrado un acuerdo para adquirir a Logifruit, un proveedor de envases reutilizables, este martes y ha comunicado que incorporará a los 1.600 trabajadores de su plantilla tras la compra. La cadena de supermercados que preside Juan Roig no ha precisado la cantidad exacta de la transacción, que queda pendiente del visto bueno de las entidades de Competencia, además de las autorizaciones administrativas. Logifruit ha desempeñado un papel clave en la cadena de suministro de Mercadona, y según las últimas cuentas de la empresa, era su único cliente. El director general de logística de Mercadona, David Cid,acogió la operación entre ambas partes este martes.

El grupo alimenticio ha comunicado que esta adquisición permitirá al grupo fortalecer sus «sinergias» además de avanzar su «estrategia de logística responsable». Logifruit dispone de 16 plataformas logísticas hasta la fecha que incluyen a cerca de 20 millones de envases reutilizables, según el grupo. La empresa facturó 141 millones de euros a cierre del último ejercicio, con un beneficio neto de 5,2 millones de euros, según sus últimas cuentas. Por otro lado, la deuda con prestamistas ascendía hasta los 133 millones de euros.

Por otro lado, cabe aclarar que el cliente más importante para Logifruit era Mercadona, según las cuentas del grupo. Entre los riesgos detallados en el informe de auditoría, Mercadona figura como cliente principal en materia de los envases alquilados a la sociedad.

Pedro Ballester, presidente de Logifruit, ha hecho eco a las palabras de Cid este martes. «Cuando iniciamos nuestra colaboración con Mercadona, en 1996, asumimos el reto de ofrecer un servicio que se ajustase a sus necesidades y que le aportase ventajas competitivas», ha expresado Ballester. «Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto, y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia».