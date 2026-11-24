Faltaban los autónomos. Después de haber aprobado subidas de sueldo o nuevas prestaciones para el 65,5% de los electores llamados a votar el próximo 29 de noviembre, este martes le ha tocado el turno a los autónomos, un colectivo de más de tres millones de personas.

El Ejecutivo ha aprobado en consejo de ministros la confirmación de que Verifactu no entrará en vigor hasta que no lo haga la factura electrónica, en octubre de 2028, el IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros -sólo tendrán que presentarlo una vez al año y no cuatro- y, además, rebajas fiscales por valor de 465 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado una traca final de medidas a favor de los autónomos cuando ha estado durante ocho años en el Gobierno y las asociaciones de autónomos han pedido durante años que se aprobara, por ejemplo, el IVA franquiciado o que se retrasara la entrada en vigor de Verifactu.

De hecho, ATA ya denunció al Gobierno ante la Comisión Europea en diciembre del año pasado por no aprobar el IVA franquiciado. Lorenzo Amor, presidente de ATA, denunció que «España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado la directiva europea del IVA franquiciado, que era de obligado cumplimiento el 1 de enero del año 2025».

Según el ministro de Hacienda, Arcadi España, las medidas aprobadas sobre los autónomos afectará a 1,1 millones de personas en el caso del IVA franquiciado y a 2,6 millones en lo que se refiere a la reforma fiscal.

Impuesto a la banca

Además, el Gobierno ha acordado prorrogar el impuesto especial a la banca durante un año adicional con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros adicionales.

En los cuatro ejercicios que este impuesto ha estado en vigor en sus dos formatos, entre 2023 y 2026, Hacienda ha recaudado 5.723 millones de euros. Sumando la recaudación esperada de 2027, la recaudación total ascenderá a más de 7.100 millones de euros.

«El año pasado las entidades financieras de nuestro país alcanzaron unos beneficios de cerca de 35.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, 2026, se aproximan ya casi los 30.000 millones de euros», ha explicado el ministro España.

«También es una figura que, si miramos a los países de nuestro entorno, prácticamente muchos de ellos tienen también impuestos similares que aplican al sistema financiero a los bancos», ha proseguido el titular de Hacienda.

La finalidad de estos recursos es que se destinen a vivienda. Como es un tributo que se transfiere a las comunidades autónomas, el criterio de reparto tendrá que ser acordado entre estas y el Ministerio de Vivienda, ha explicado el ministro.