Aceptar un trabajo para echar una mano durante unos días le ha terminado saliendo muy caro a un jubilado italiano. Lo que parecía una colaboración sin mayores consecuencias acabó convirtiéndose en un problema judicial después de que las autoridades detectaran que su actividad laboral era incompatible con la pensión que estaba cobrando.

El hombre, de 66 años, se había acogido en 2021 al sistema de jubilación anticipada conocido como ‘Cuota 100’. Esta modalidad italiana permite acceder antes a la jubilación, pero establece restricciones para quienes quieran seguir trabajando mientras reciben la prestación.

A pesar de estas condiciones, el pensionista aceptó colaborar en un bar durante la celebración del Rally Nacional Alpino. Fueron únicamente cuatro jornadas de trabajo, por las que recibió 180 euros netos. Sin embargo, aquella decisión terminó poniendo en riesgo su prestación y provocó una reclamación por parte de las autoridades italianas.

La Seguridad Social le reclama un año entero de pensión

El Instituto Nacional de Previsión Social italiano (INPS) consideró que el jubilado había incumplido las condiciones de su modalidad de retiro. La normativa establecía que no podía realizar actividades laborales remuneradas mientras percibiera la prestación, salvo determinadas excepciones relacionadas con trabajos por cuenta propia y sujetas a límites económicos.

Por este motivo, el organismo le exigió devolver las mensualidades de la pensión correspondientes a un año completo. La reclamación era de 29.000 euros, una cantidad que el afectado consideró desproporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de su colaboración.

Los tribunales mantienen la sanción pese a sus explicaciones

El jubilado defendió que no había actuado con intención de incumplir la normativa. Según explicó, antes de aceptar el trabajo había consultado con las oficinas de la Seguridad Social italiana y le habían indicado verbalmente que podía hacerlo sin perder su pensión. El problema es que no disponía de ninguna autorización por escrito que acreditara esa información.

El asunto terminó en los juzgados de lo social italianos, que respaldaron la decisión del INPS. Los tribunales mantuvieron la obligación de devolver el dinero al considerar que debía aplicarse la normativa que regulaba esta modalidad de jubilación, independientemente de que el trabajo hubiera sido puntual o de escasa remuneración.

Ante la dificultad de afrontar la deuda, el pensionista solicitó que se revisaran las cuotas mensuales que debía abonar. Finalmente, consiguió que se redujeran de 650 a 430 euros, lo que le permitirá devolver el importe reclamado en aproximadamente cinco años. Aun así, no descarta seguir recurriendo la decisión y mantiene que su intención nunca fue incumplir las normas, sino simplemente ayudar.