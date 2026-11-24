Limpiar el suelo es esa tarea que siempre dejamos para mañana y que, para colmo, nunca termina de quedar perfecta. Si quieres olvidarte de hacerlo, y además tener los suelos limpios de verdad, necesitas una solución como el Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub Ai. Es justo lo que necesitas, un aparato que detecta manchas con inteligencia artificial, aspira y friega en una sola pasada. Y, por si fuera poco, está rebajado de 1.199 € a solo 699 € gracias al Black Friday de Dyson.

Pensado para quienes quieren tener una casa impecable, es una de las ofertas estrella de la campaña Black Friday de Dyson de este año, que además te permite pagarlo en hasta 10 mensualidades, con devoluciones gratuitas hasta enero de 2027.

¿Por qué te lo recomendamos?

Porque detecta e identifica manchas y derrames con IA y repasa las más difíciles hasta que desaparecen por completo.

Porque su rodillo húmedo se limpia solo en cada rotación, así que no esparce la suciedad por el suelo.

Porque multiplica hasta por 4 la succión al detectar alfombras, así que las deja mucho mejor que otros robots.

Porque su base ciclónica lo vacía, lo limpia, lo rellena y lo recarga automáticamente, y sin bolsas.

Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub Ai

Lo mejor, con diferencia, del Dyson Spot+Scrub Ai es que no se limita a pasar una mopa y esperar lo mejor. Usa una IA que identifica manchas y derrames y vuelve sobre ellos varias veces hasta eliminarlos por completo, mientras que su cepillo húmedo se limpia solo, evitando restregar suciedad por ahí. Ese combo, junto con su base de autovaciado y autolimpieza, es la diferencia clave frente a otros modelos. De hecho, hace que casi te olvides de que la tienes por casa, ya que se encarga de prácticamente todo sin que tengas que hacer nada, solo programarla con tu móvil y dejarla hacer, por habitaciones, por tiempos y por preferencias.

Si tienes mascotas en casa, va genial porque también evita los enredos, además es un robot de limpieza ideal para hogares donde haya diferentes tipos de suelo, alfombras, moquetas y demás, ya que se ajusta automáticamente a cualquier superficie sin problema.

¿Tiene buenas reseñas?

Son muy positivas las reseñas de este robot aspirador en Dyson, como podrás ver con las que recopilamos a continuación. Lo que más destacan sus usuarios es que limpia de verdad, no solo aspirar, y que su diseño es muy moderno. Echa un vistazo:

«Realmente ahora si que tengo un robot de limpieza, no solo barre, sino que friega y sobre todo, LIMPIA. Si queda limpio, de verdad, como si lo hubieses hecho con el tradicional escoba + fregona.»

«Aspira muy bien, deja el suelo limpio sin tener que pasar varias veces y se nota que tiene buena potencia.»

«A primera vista, se puede decir que el robot aspirador de Dyson tiene un diseño moderno, aunque su altura limita el acceso por debajo de algunos muebles. La instalación resulta rápida y sencilla.»

Esta oferta forma parte del Black Friday de Dyson, que además incluye devoluciones gratis hasta el 31 de enero, la opción de pagar a plazos hasta en 10 meses y descuentos de hasta 500 € en otros productos del catálogo. Dyson también ofrece envío gratuito en 24/72 horas y un servicio de atención personalizada por videollamada para configurar tu robot con sus expertos. Más fácil, imposible.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping