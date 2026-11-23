Quieres un sofá en el que dejarte caer sin pensar, pero también uno que aguante niños, visitas y maratones de series sin acabar hecho un desastre. ¿Es una misión imposible? Pues la realidad es que no, y la prueba de ello es el Sofá Gala de 4 con chaise longue, una pieza de formas redondeadas, chenilla suave y sentada blanda que además está rebajada de 2.530 € a 2.024 €.

Está pensado para salones, para familias y para quienes simplemente quieren un mueble en el que relajarse sin tener que preocuparse por manchas o deformaciones. Además, si usas el cupón AFFOKDIARIOKAVE, te llevas un 5% de descuento extra sobre ese precio, que se queda en unos 1.922 €. Más fácil, imposible.

Te gustará porque…

Tiene un tapizado de chenilla con tratamiento antimanchas que se limpia con un simple paño húmedo.

Los asientos, los respaldos y los cojines son desenfundables y se pueden lavar en lavadora.

Su sentada blanda y envolvente es de las que invitan a una buena siesta.

Está hecho en España, con estructura de pino FSC Mix Credit y certificado Contract para uso intensivo.

Comprar en Kave Home por ( 2.530 € ) 2.024 €

Sofá Gala de 4 plazas con chaise longue derecho

Lo primero que enamora del Sofá Gala es su aspecto. Sus líneas curvas, tono beige y una tela de chenilla muy agradable al tacto; pero lo que de verdad lo diferencia es lo que hay por debajo. Sus cojines usan una fibra siliconada de tacto de plumón, con un núcleo voltable y llevan tabiques internos para que el relleno no se vaya de un lado para otro. ¿Qué consigue con eso? Ser cómodo, blando y robusto.

También es bastante generoso, con 300 cm de ancho, 193 cm de largo y 87 cm de alto, da cabida a cuatro personas, y su asiento de 70 cm de profundidad es perfecto para tumbarse o sentarse con las piernas cruzadas. Eso sí, pesa unos 116 kg, así que conviene colocarlo bien a la primera. Aunque una vez lo coloques, ya no querrás ni moverlo ni moverte de él. Es perfecto para familias.

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¿Encaja el Sofá Gala con el estilo de tu hogar?

Sí, y en prácticamente todos los casos y estilos. Su color beige y sus curvas lo hacen muy versátil, aunque queda bastante mejor en unos estilos que en otros:

Contemporáneo y mediterráneo: funciona. Aporta calidez en salones luminosos y combina con cojines de colores y plantas.

Aporta calidez en salones luminosos y combina con cojines de colores y plantas. Nórdico y japandi: es perfecto. Sus tonos neutros y sus formas suaves casan con madera clara, lino y decoración sencilla.

Recuerda que, además de la rebaja, tienes un 5% extra con el cupón AFFOKDIARIOKAVE al comprarlo en Kave Home. Por otra parte, esta tienda te permite elegir diferentes colores para el sofá y financiar tu compra. ¡Aprovecha!

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