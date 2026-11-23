Entramos de lleno en la semana más esperada del año para quienes buscan ahorrar en sus compras. El Black Friday está a la vuelta de la esquina y Amazon ya ha comenzado a desplegar descuentos en miles de productos, con oportunidades para renovar la casa, adelantar los regalos de Navidad o darse ese capricho que llevamos meses esperando.

Durante estos días las ofertas se multiplican y es fácil perderse entre tantas rebajas, por eso hoy vamos a recopilar en este directo los chollos más interesantes del día. Tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, hogar, juguetes y todo tipo de productos con precios rebajados que merece la pena aprovechar.