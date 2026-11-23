Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos por tiempo limitado
El Black Friday está a la vuelta de la esquina y Amazon ya ha comenzado a desplegar descuentos en miles de productos
Entramos de lleno en la semana más esperada del año para quienes buscan ahorrar en sus compras. El Black Friday está a la vuelta de la esquina y Amazon ya ha comenzado a desplegar descuentos en miles de productos, con oportunidades para renovar la casa, adelantar los regalos de Navidad o darse ese capricho que llevamos meses esperando.
Durante estos días las ofertas se multiplican y es fácil perderse entre tantas rebajas, por eso hoy vamos a recopilar en este directo los chollos más interesantes del día. Tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, hogar, juguetes y todo tipo de productos con precios rebajados que merece la pena aprovechar.
El Kindle de última generación baja a 139,99 euros en Amazon con un 20 % de descuento
Es una opción práctica para quienes disfrutan de la lectura y quieren llevar su biblioteca siempre encima. Este modelo en color grafito cuenta con una pantalla de 6 pulgadas, 16 GB de almacenamiento y un diseño más fino, ligero y rápido. Además, esta versión no incluye publicidad.
Los AirPods Pro 3 de Apple bajan a 198 euros en Amazon: un 20 % de descuento
Destacan por su cancelación activa de ruido, el audio espacial y la calidad de sonido de alta fidelidad. Estos auriculares inalámbricos también incorporan medición de la frecuencia cardiaca durante los entrenamientos y se conectan mediante Bluetooth. Además, cuentan con un estuche de carga USB-C. Ahora están disponibles en Amazon por 198 euros, frente a los 249 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 51 euros.
Las zapatillas Puma ST Runner NL se desploman a 25,99 euros en Amazon: un 53 % menos de su precio recomendado
Son unas zapatillas unisex de estilo deportivo y diseño clásico, fáciles de combinar con prendas informales para el día a día. Una opción cómoda y versátil para completar cualquier look casual con el sello de la marca. Ahora están disponibles en Amazon por 25,99 euros, frente a los 54,95 euros de su precio recomendado, lo que supone un descuento del 53 %.
El pack mensual de pañales Dodot Sensitive talla 5 baja a 61,19 euros en Amazon: un 34 % de descuento
Si necesitas reponer pañales, este pack de Dodot Sensitive talla 5 (para bebés de 11 a 16 kilos) incluye 168 pañales y cuatro braguitas Pants de regalo. Están diseñados para ofrecer hasta 12 horas de protección antifugas y cuidar la piel del bebé. El lote sale por 61,19 euros en Amazon, frente a los 92,49 euros de su precio habitual, con una rebaja del 34 %. Cada unidad cuesta aproximadamente 0,36 euros.
El Echo Dot de Amazon cae a 34,99 euros con un descuento del 61 %: un altavoz inteligente para controlar tu casa
El Echo Dot de 2022 es uno de los altavoces inteligentes más populares de Amazon. Este modelo en color antracita permite escuchar música y podcasts a través de wifi y Bluetooth, consultar información y controlar dispositivos compatibles mediante Alexa. Además, incluye acceso anticipado a Alexa+. Ahora se puede comprar por 34,99 euros, frente a los 89,99 euros de su precio recomendado, lo que supone una rebaja del 61 % y un ahorro de 55 euros.
La cafetera superautomática De’Longhi Eletta Ultra baja a 999 euros en Amazon con un 17 % de descuento
Una cafetera superautomática capaz de preparar más de 50 bebidas frías y calientes. Incorpora el sistema LatteCrema Hot&Cool para elaborar bebidas con espuma de leche, tecnología Silent Tech para reducir el ruido durante su funcionamiento y una pantalla a color desde la que seleccionar cada preparación. Ahora cuesta 999 euros en Amazon, frente a los 1.199 euros de su precio habitual, por lo que permite ahorrar 200 euros.
El sérum reafirmante de medicube para rostro y cuello cae a 13,90 euros en Amazon: cuesta un 27 % menos
Es un sérum antiedad de cosmética coreana formulado con péptidos y colágeno, pensado para el cuidado del rostro y el cuello. Su fórmula está diseñada para mejorar la elasticidad de la piel y ayudar a reducir la apariencia de los signos de la edad y los poros. El envase contiene 30 ml y ahora se puede comprar en Amazon por 13,90 euros, frente a los 19 euros de su precio habitual, con un descuento del 27 %.
Las zapatillas Reebok Rewind Run bajan a 35,19 euros en Amazon con un 10 % de descuento
Las Reebok Rewind Run son unas zapatillas unisex de estilo deportivo y diseño retro, pensadas para completar looks informales y cómodos en el día a día. Una opción versátil para quienes buscan un calzado de inspiración clásica con el sello de la marca. Ahora están disponibles en Amazon por 35,19 euros, frente a los 39 euros de su precio habitual, con un descuento del 10 %.
El reloj Lacoste LC33 baja un 18% en Amazon y cuesta 57,99 euros
Este modelo, disponible para hombre y mujer, combina una esfera analógica y digital con una correa de silicona, una apuesta cómoda para llevar a diario. Ahora cuesta 57,99 euros en Amazon, frente a los 70,67 euros de su precio habitual, lo que supone un descuento del 18 %. Su diseño combina funcionalidad y estilo, por lo que también puede ser una buena idea para regalar esta Navidad.
La plancha de pelo profesional ghd Platinum+ cae a 174,99 euros en Amazon: cuesta un 41 % menos que su precio habitual
La plancha de pelo ghd Platinum+ está disponible en Amazon por 174,99 euros, frente a los 299 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 124 euros. Este modelo incorpora la tecnología predictiva Ultra-zone, que mantiene una temperatura constante durante el peinado para adaptarse a las necesidades del cabello. Está diseñada para todo tipo de melenas y, según la marca, ayuda a conseguir más brillo, reducir la rotura y proteger el color.
La alfombra redonda the carpet Relax baja a 28,42 euros en Amazon con un 19 % de descuento
Renovar la decoración del salón o dar un toque acogedor a cualquier estancia puede ser tan sencillo como añadir una alfombra mullida. Este modelo the carpet Relax, en color blush y con un diámetro de 120 centímetros, tiene el pelo corto y una textura muy suave. Además, cuenta con una base antideslizante y se puede lavar a máquina hasta 30 grados, por lo que resulta práctica para el uso diario. Ahora cuesta 28,42 euros en Amazon, frente a los 34,99 euros de su precio habitual, con una rebaja del 19 %.