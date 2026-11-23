Adrián de la Cruz, expolicía e instructor de supervivencia, ha mostrado la despensa que tiene preparada para un apagón, y el primer detalle llama la atención: en ella no hay «nada de frío» ni congelados porque, como asegura, «vivo sin nevera». Su criterio es apostar solo por alimentos que no necesiten electricidad y que aguanten mucho tiempo.

Lo hace en un vídeo publicado en abril de 2025 en su cuenta de YouTube, @soyadriandelacruz, donde defiende estar preparado ante emergencias como un incendio, una inundación o un apagón sin caer en la alarma. Critica las listas genéricas que circulan tras la recomendación de la Unión Europea de preparar un kit y propone entender para qué sirve cada elemento.

¿Qué alimentos debe tener una despensa para un apagón?

De la Cruz la organiza por nutrientes. Para las proteínas guarda conservas de atún, sardinas, ternera y hasta pato, un capricho que levanta el ánimo en un trance difícil, además de queso, embutido, carne seca, albóndigas en lata, leche en polvo y proteína en polvo. También menciona el huevo pasteurizado.

Como hidratos elige pasta, arroz, lentejas ya cocidas y harina para hacer pan o arepas; el arroz, si se compra sellado al vacío, resiste años. Las vitaminas llegan de conservas de espinacas, tomate, cebolla, guisantes, remolacha o maíz, y de fruta en almíbar. Destaca el tomate por su vitamina C, necesaria para evitar el escorbuto.

Las grasas vienen de los frutos secos y, sobre todo, del aceite, del que insiste en tener reservas. Completan la despensa extras que ayudan a levantar el ánimo, como café, cacao, azúcar, sal, panela o miel, eterna en el armario, y el vinagre, útil para limpiar y conservar alimentos. Descarta las pastillas milagrosas para el fin del mundo y las listas que se quedan en una lata de sardinas.

¿Por qué una despensa sin frío ni congelados?

La razón es sencilla: no se sabe si uno puede quedarse sin electricidad, ni siquiera con placas solares. Por eso recomienda elementos que no necesiten frío. Él mismo vive así, listo para un escenario sin los suministros habituales, y tiene además una ventaja: sus gallinas, patos y pintadas ponen muchos huevos y pueden criar pollos, lo que le da una despensa casi ilimitada de proteínas y grasas.

Para calentarse usa chimenea y leña, y propone el calefactor de butano, que sirve en un apartamento, con precaución y sin cerrar del todo las ventanas. Él guarda cuatro bombonas, además de mantas y edredones. Cocinar y calentarse son, junto al agua y la comida, sus cuatro prioridades para resistir en casa.

¿Quién es Adrián de la Cruz y qué más recomienda para un apagón?

De la Cruz fue Policía Nacional y lleva más de diez años dedicado a la supervivencia. Vive en una finca de montaña con sus animales, al margen de las redes de agua y luz, y calcula que con el agua que guarda tiene para cuatro semanas largas.

Su prioridad es el agua: el cuerpo aguanta unas 48 horas sin hidratarse y, sin electricidad, las bombas de los edificios dejan de funcionar. Para un piso, recomienda guardar botellas en un lugar fresco y a oscuras, y llenar la bañera de agua si se avisa un corte. Ante un apagón, aconseja quedarse en casa, reforzada, porque puede haber inseguridad.

La filosofía de Adrián de la Cruz es prepararse sin vivir con miedo. Cita la DANA de Valencia o la nevada Filomena y resume que se trata de «dormir tranquilos pensando que hemos hecho los deberes». Del kit europeo opina que sus orientaciones se quedan cortas.