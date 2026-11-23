Dani Carvajal (Madrid, 11 de enero de 1992) es una de las mayores leyendas del Real Madrid y del fútbol español. Hoy apura sus últimos días como futbolista en el Getafe después de una carrera de vino y rosas en la entidad madridista de la que se marchó con 27 títulos, con seis Champions League incluidas. Además de por su fichaje por el Getafe, Dani Carvajal también ha sido tendencia recientemente por unas declaraciones en las que habló sobre sus orígenes y el regalo que les hizo a sus padres cuando llegó al Bayern Leverkusen.

Dani Carvajal es uno de los futbolistas más laureados de la historia y sigue en activo tras fichar por el Getafe después de salir del Real Madrid este verano tras una vida en Valdebebas. El canterano madridista puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y fue quemando etapas en La Fábrica hasta el primer equipo. Previo paso por el Bayer Leverkusen, donde se marchó después de que el club alemán pagara 5 millones de euros al Real Madrid, que se guardó una opción para recomprar al futbolista.

«Cuando me fui a Alemania, firmé un contrato de cinco años y lo primero que hice fue comprarles una casa a mis padres», dijo en una entrevista reciente un Dani Carvajal que se salió en el Bayer Leverkusen en una temporada en la que disputó 34 partidos en los que anotó un gol y repartió 8 asistencias que le metieron por méritos propios en el once de la temporada. Después de su gran año, el Real Madrid decidió reclutarlo y el resto es historia.

Dani Carvajal disputó 451 partidos a lo largo de su trayectoria en el Real Madrid, en el que conquistó 27 títulos con seis Champions League, a los que hay que sumar una Eurocopa y una Liga de Naciones conquistada con la selección española. Este es el palmarés de Dani Carvajal durante su trayectoria:

6 Copas de Europa

6 Mundiales de Clubes

5 Supercopas de Europa

4 Ligas

2 Copas del Rey

4 Supercopas de España

1 Eurocopa

1 Liga de Naciones

Dani Carvajal y su trayectoria

«Jugaba con rodilleras. Llegaba a casa con las rodillas destrozadas de las heridas y mi madre me ponía rodilleras para protegerme», dijo en su día sobre sus orígenes en los campos de Leganés en una entrevista concedida a Real Madrid TV. Esto antes de entrar a la cantera del Real Madrid con 10 años para ya nunca salir más de Valdebebas.

«Ese día fue muy especial para mí, me regalaron la equipación del centenario y me dijeron que íbamos a hacer las pruebas del Madrid; fue un día maravilloso. En el primer partido que jugué nos hicieron la ficha», confesó en el programa Campo de Estrellas, de la televisión del club. «Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, la puse muy rápido y me fui», confesó sobre uno de los momentos más importantes que tuvo que vivir como niño, poner la primera piedra de Valdebebas junto con Alfredo Di Stéfano.

Después, Dani Carvajal pasó por todos los equipos de las categorías inferiores hasta llegar al Castilla y después marcharse a Alemania. «Lo más duro fue decir adiós a mis padres. Decidí vivir en Düsseldorf porque estaba allí un excompañero y así no estaba solo. Allí echas de menos todo», ha confesado en varias entrevistas. La leyenda del Real Madrid también contó lo que le dijo su padre cuando conocieron que tendría que salir de Alemania para volver a casa. «Mi padre me dijo: ‘Qué pena que te vaya a recomprar el Madrid’», y el resto es historia.