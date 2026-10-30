Dani Carvajal (34 años) estalla contra el Gobierno: «Esperemos que con la próxima legislatura se pueda poner solución»

Dani Carvajal no se ha cortado a la hora de hablar de un tema tan comprometido y polémico como es la política. El ex futbolista del Real Madrid fichó por el Getafe la pasada semana después de iniciar la temporada sin equipo al finalizar su contrato con el conjunto blanco. De nuevo en el foco por su regreso al fútbol, el lateral diestro ha aprovechado la exposición mediática para dejar un mensaje de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Como ciudadano español y residente en el país, la política no es un tema ajeno para Dani Carvajal. «Las próximas elecciones es un tema que está a pie de calle, en todas las casas, y que está en las conversaciones en los bares», ha explicado sobre su interés por los comicios electorales. Antes, el futbolista de Leganés ha matizado que no habitúa a mostrar su «visión política» y recuerda que «nunca» se ha posicionado públicamente en estas cuestiones.

Pese a no mostrar sus preferencias políticas, el internacional con la selección española ha analizado la situación que atraviesa el país. «A todos nos preocupa el estado actual de nuestro país. Es una pena, ¿no? Cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad. Hay muchos problemas, la deuda pública sigue subiendo…», ha argumentado Carvajal. Unas palabras que suponen una crítica directa al Gobierno, pese a que el jugador del Getafe no ha mencionado siglas ni nombres en su discurso.

Carvajal pide responsabilidad en las elecciones

Carvajal continuó su análisis de la política española con un alegato por la participación electoral y el «sentido común» de cara a la cita del 29N. «Esperemos que con la próxima legislatura se pueda poner solución y que la gente no sea ni de un bando ni de otro, sino que use el sentido común, se lean los programas electorales y voten realmente lo que cree que es mejor para todos», ha continuado en su intervención en la Cadena SER.

Por último, el ex madridista ha velado por un cambio en el país después de los comicios electorales, destacando las cualidades de España y en cómo puede mejorar con un cambio. «Tenemos un país maravilloso, un país que entre todos podemos hacer que sea idílico y bueno. Que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor, lo que sienta y ojalá que se vayan solucionando los problemas», ha concluido.

Su crítica al Gobierno fue mucho más frontal y directa después del trágico accidente ferroviario en Toledo. Carvajal compartió en sus redes sociales un mensaje de Marcos Llorente contra el ministro de Transportes. «Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?, escribió el futbolista del Atlético de Madrid en un mensaje que compartieron, entre otros, Dani Carvajal y Joselu.