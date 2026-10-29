Un recuerdo eterno a Urda, el Getafe evita la catástrofe y debuta el hijo de Cazorla: así queda el cuadro de la Copa del Rey

Antes de cada partido de Copa del Rey, una mirada al cielo. La jornada copera validó el axioma de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. No hubo partido de Copa que comenzara sin su correspondiente minuto de silencio y los jugadores de ambos equipos, abrazados, alrededor del círculo central. Tampoco brazo que no tuviera un brazalete negro abrochado.

La colisión de un AVE y un Iryo el pasado miércoles en Urda (Toledo) ha dejado, por ahora, 69 muertos, aunque todavía continúa la búsqueda de víctimas. Un total de 53 heridos continúan siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha, mientras que 56 han recibido ya el alta. Se trata del segundo accidente severo que sufre la alta velocidad española en apenas diez meses. Todavía sigue Adamuz en la memoria.

La jornada se desarrolló con mucha ilusión y ninguna sorpresa. Todo del que se esperaba un triunfo, lo consiguió. El Sevilla no se dejó sorprender por el meritorio Sporting de Hortaleza; tampoco Athletic y Deportivo ante Prat y Auriense respectivamente. Osasuna endosó un set al Atlético Calatayud y el derbi gaditano se lo quedó el Cádiz. La única nota de emoción la puso el Getafe, que estuvo cerca de caerse por el precipicio.

Los madrileños se clasificaron con apuros para la segunda ronda de la Copa del Rey gracias a su remontada (2-3) en el campo de la Unión Balompédica Lebrijana, equipo de categoría regional que llegó a contar con dos goles de ventaja hasta la recta final de la primera parte. La fatiga empezó a hacer mella en los futbolistas locales en el tramo final de la primera parte, en la que el Getafe empató con dos goles casi seguidos.

De Aqbar tras recoger al borde del área un despeje de puños deficiente de Lebrón y de Mayoral a puerta vacía, después de una acción atropellada del juvenil Ibu Danfakha. José Bordalás refrescó su once con tres cambios en el descanso, retirando a los amonestados Sazonov y Davinchi para evitar quedarse en inferioridad, y uno de sus relevos, el internacional belga Orel Mangala, puso por delante al Getafe con un disparo raso desde 25 metros.

La emoción se apoderó de Los Pajaritos, en Soria, donde el Numancia apeó al Oviedo en la tanda de penaltis. Antes, los asturianos tuvieron que igualar en dos ocasiones. A ello salió Enzo Cazorla, vástago del mítico Santi Cazorla. A sus 16 años debutó con el primer equipo en el que entrena desde esta semana. El hijo de Santi Cazorla juega en la cantera del Oviedo desde 2023, cuando su padre —ya retirado del fútbol profesional esta temporada— volvió al club asturiano para concluir su carrera, con el ascenso incluido a Primera División.