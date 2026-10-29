El Sevilla no da opción a la sorpresa y elimina al humilde Sporting de Hortaleza

El Sevilla no dio opción a la sorpresa en esta primera ronda de la Copa del Rey ante el humilde Sporting de Hortaleza, equipo de Primera División autonómica madrileña. 0-3 ganó el equipo sevillista gracias a los goles de Ure, Peque y Vargas. El dominio de los de Luis García Plaza fue total.

Se jugó el partido en Alcalá de Henares, lejos del barrio madrileño de Hortaleza, pero con un ambiente espectacular. Llenazo y exitazo para este humilde club. Dentro del terreno de juego ya fue otra cosa. Las cinco divisiones que existen entre ambos se notaron.

El dominio del Sevilla fue total. También lógico. Adelantó al Sevilla de cabeza Ure en el minuto 24. Eso es que lo aguantaron los madrileños bien juntos en defensa y de pie. El palo llegó al borde del descanso, en el 40, cuando Peque marcó el segundo tras un penalti tonto provocado por Sadjo.

Ya en la segunda mitad, el Sevilla marcó el tercero (56′) tras un error defensivo que dejó a Peque solo en carrera. Este le sirvió la pelota a Vargas y el partido ya estaba sentenciado. A partir de ahí, el Sporting cogió aire y llegó con dos buenas ocasiones a la portería de Fran. Algo de disfrute para los humildes. Un disparo de Cristian alto y otro de Altozano a las manos del ex portero del Real Madrid.

Falló un mano a mano Ure en el 75 a la contra cuando el Sporting estaba disfrutando de sus mejores minutos, jugando cerca del área del Sevilla y gustándose en algunos tramos del campo. El partido estaba más abierto con un equipo sevillista que había bajado una marcha. También el cansancio de los locales dejaba más huecos en defensa.