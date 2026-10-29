Emocionante el minuto de silencio que se vivió en los instantes previos al duelo de primera ronda de Copa del Rey entre el Sporting de Hortaleza y el Sevilla por las víctimas de Urda (Toledo) que perdieron la vida en el trágico accidente de tren del pasado miércoles.

Un trayecto Madrid-Sevilla que se vio afectado por este trágico accidente y que conmocionó a estos dos equipos. Madrileños y sevillanos respondieron con un silencio emocionante antes del partido. Las plantillas del Sporting y del Sevilla decidieron respetar el himno con todos los componentes del equipo sobre el terreno de juego, todos juntos unidos por las víctimas.