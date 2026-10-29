Diego Rojas, capitán del Sporting Hortaleza: «Tenemos opciones de ganarle al Sevilla, cosas más locas se han visto»
El Sporting Hortaleza vive este jueves el partido más importante de su historia
Se medirán al Sevilla en Alcalá de Henares
Diego Rojas, capitán de este humilde equipo madrileño, atiende a OKDIARIO en las horas previas al encuentro
El Hortaleza pone fin a la polémica y culmina una remontada histórica ante el Güímar
Diego Rojas, capitán del Sporting Hortaleza, tiene 26 años y lleva 20 defendiendo el mismo escudo. Este jueves vivirá el partido más especial e importante de su vida. Por un día, será jugador de fútbol profesional y se medirá al Sevilla en la Copa del Rey. Un encuentro para la historia que marcará a un barrio.
Diego atiende a OKDIARIO horas antes de este partido único para él y para el Sporting Hortaleza. Es farmacéutico, atiende esta entrevista después de currar y, tras hablar con este periódico, se marcha a entrenar y preparar el partido más especial de su carrera. Jugarán en Alcalá de Henares contra el Sevilla, todo un Primera División. Están en una nube, pero decididos a plantar cara. «¿Y si sí?», señala justo al despedirse de nosotros.
Pregunta.- Diego Rojas, capitán y jugador del Sporting Hortaleza. Bienvenido. ¿Está nervioso a pocas horas del partido contra el Sevilla?
Respuesta.- Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, la verdad. Gracias por la cobertura que nos dais a los equipos más pequeños, que tenemos una grandísima oportunidad por delante y nervioso, pues te diría que sí. Pero realmente estaba más nervioso en el partido que nos llevó a estar aquí, porque esto hay que tomárselo como un premio. Creo que esto hay que tomárselo como un premio, una recompensa y salir a jugar sin ningún tipo de presión, a hacer lo que nosotros sabemos hacer y a demostrar dentro del campo lo que podemos llegar a hacer.
P.- Vamos a empezar hablando del inicio de esa historia. Porque toda España empezó a hablar de vosotros tras los dos viajes a Tenerife y aquel partido suspendido.
R.- Por desgracia, surgen de vez en cuando inconvenientes. En este mundo del fútbol hay mucha persona detrás, hay mucho aficionado que a veces saca un poco los pies del tiesto y, por desgracia, en esta ocasión nos tocó vivir una situación un poco complicada. No nos esperábamos que eso ocurriera. Al fin y al cabo, esperábamos un partido duro, tenso, como ocurrió aquí. Pero llegamos a vivir una situación que fue muy desagradable para nosotros. Por suerte, se tomó la decisión de volver a jugar. Nosotros queríamos jugar desde un primer momento tuvimos la ocasión de jugar, de demostrar dentro del campo. Hubo un partido bonito, ellos sacaron sus armas, eran un gran equipo y lo demostraron y, por suerte, hubo un partido bonito. Lo disfrutaron todos los aficionados al fútbol y conseguimos este pedazo de premio que es jugar contra el Sevilla Fútbol Club.
P.- ¿Cuántas sensaciones vivisteis entre esos dos partidos en Tenerife?
R.- Vivimos picos de emociones muy grandes y no somos futbolistas profesionales. Al fin y al cabo, nosotros somos aficionados a este deporte y no estamos preparados para vivir situaciones como esta. Los futbolistas profesionales tienen equipos detrás de psicólogos, de gente que les apoya muchísimo, de profesionales que se dedican a eso. Y nosotros dentro de eso, dentro de lo que cabe, creo que lo manejamos de la mejor manera posible. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras familias. Alguno de mi equipo tiene hijos e irte dos fines de semana enteros y no estar con tu familia, pues al fin y al cabo pasa factura. Pero bueno, conseguimos lo que queríamos. Por suerte. Dentro del campo, que lo pasamos muy mal, dentro del campo también. Pero era fútbol, fue fútbol. Queríamos fútbol, hubo fútbol y, por suerte, se logró.
P.- ¿Qué responsabilidad tiene el capitán del Sporting Hortaleza en un partido como este ante el Sevilla?
R.- No me lo quiero tomar como una responsabilidad extra a lo que ya hacemos día a día. Un capitán tiene que estar en el día a día. No tiene que estar en el momento exacto contra el Sevilla, para la foto, para la entrevista o para la imagen. Creo que eso queda a un lado y un capitán tiene que estar en el día a día, estar pendiente de ese compañero que ves mal, ese compañero que está lesionado, preguntarle cómo está, cómo va dentro del campo, ser un referente, que cuando estén los malos momentos te puedan mirar y puedan notar que hay una persona que va a estar contigo, va a estar hasta el final dando la cara por ti. Y así se lo dije a los chicos antes del partido contra el Güimar en Tenerife. Les dije, chicos, cuando vengan mal dadas, porque van a venir mal dadas, apoyaros en mí y apoyaros en los demás capitanes. También tenemos otros tres capitanes que son también personas maravillosas y grandes profesionales dentro del campo de fútbol, y creo que eso es un capitán. Pero la responsabilidad dentro del campo va a ser la misma: jugar al fútbol, defender un escudo como es el del Sporting Hortaleza y representar a un barrio.
P.- A la hora de estar en el partido, en el sorteo, con un árbitro de Primera y ante un capitán de Primera. ¿Le pone eso más nervioso?
R.- La experiencia la tenemos porque no sé si lo sabéis, pero cuando jugamos contra el Atlético Valdeiglesias, tuvimos la suerte de contar con un árbitro de Primera División (Ortiz Arias) y, bueno, se nota mucho que eran árbitros de Primera División. Llevan el partido de otra manera, te tratan de otra manera, te saben llevar en todo momento. Lo notamos bastante. Y por esa parte, bueno, creo que yo tengo experiencia y, al fin y al cabo, tratar al capitán del Sevilla pues como a otro jugador más. Al final del partido voy a ser su fan número uno, pero dentro del campo y antes de que pite el árbitro, vamos a ser dos jugadores que se van a enfrentar por un puesto en esa siguiente ronda en la Copa del Rey.
El Sporting Hortaleza se ve con opciones
P.- ¿Tenéis opciones de ganarle al Sevilla? Es la pregunta que se hace todo el barrio de Hortaleza.
R.- Si no tuviéramos opciones, pues no estaría aquí. No iría el jueves a pasar tanto tiempo allí en el campo de fútbol. Claro que tenemos opciones. Son opciones reducidas. Somos equipo de Primera División autonómica, lo que son cinco categorías debajo de un Primera División. Sin embargo, creo que cosas más locas se han visto en el mundo del fútbol. Es lo bonito del mundo del fútbol, que a veces se vuelve loco y no gana el mejor, sino el que más suerte tenga o el que pueda hacer un mejor partido en ese momento. En motivación estoy seguro de que no nos va a ganar nadie. Y a ilusión no nos va a ganar nadie y a comernos el césped no nos va a ganar nadie.
P.- ¿Es un sueño jugar contra un Primera División? Usted tiene 26 años y lleva 20 jugando en el Sporting Hortaleza. ¿Cómo vive estos días?
R.- Es una ilusión tremenda. No me quiero imaginar a cualquier jugador que haya venido hace un año, dos años, tres años, que ya siente los colores del Sporting porque lo sienten, porque somos una gran familia. Pues lo que siento yo, llevando 20 años, habiendo pasado por muchísimos entrenadores, por muchísimos compañeros, por gente del club que llevo viendo 20 años y me han visto crecer. Es una ilusión tremenda y poder representarles como capitán y haber llevado al Sporting de Hortaleza hasta aquí, pues es un orgullo tremendo. También lo es para mi familia, que es del barrio de Hortaleza. Sienten Hortaleza también como su hogar. Entonces es una sensación que no te puedo ni describir.
P.- Qué le dice su familia o la gente del barrio que le ha podido decir algo antes del partido?
R.- Lo primero, bromean. Una foto, un autógrafo. Nos reímos mucho con eso, pero mi familia está orgullosa de mí. Me lo han demostrado desde el primer día. Toda la vida han venido a verme. Han venido a verme al estadio. Cuando jugábamos en categorías, cuando descendíamos, cuando había malos momentos, ahí estaban. Pues qué mejor momento de celebrar con ellos que esta grandísima ocasión.
P.- ¿Se está sintiendo futbolista estos días?
R.- Por una parte, sí. Todas estas entrevistas, que te pregunte todo el mundo y que el jueves tengas ese día, pues te hace sentirte un poquito futbolista. Luego es cierto que te levantas a trabajar como cualquier persona normal. Tienes una vida normal, como cualquier persona. Sales de tu trabajo y vas a tu casa a ver a tu familia como cualquier persona normal. Y al fin y al cabo, creo que tenemos los pies bastante en la tierra.
P.- Mantener los pies en la tierra para que los nervios no os puedan jugar una mala pasada.
R.- Hay que tomárselo como un partido más. No es un partido más, no lo es. Pero si queremos jugar como nosotros sabemos y como hemos demostrado en otros muchos partidos, hay que tomárselo como si el que tengo enfrente fuera yo o fuera cualquier otro jugador de nuestra categoría. Hay que ir con la misma intensidad, con la misma fuerza, y celebrar cada jugada, cada acción, de la misma manera que lo hacemos.
P.- ¿Se siente más presión con tanta gente pendiente de vosotros?
R.- Yo ni he caído en ello, la verdad. Yo creo que tenemos que tener el foco de las cámaras muy alejado de todo lo que es el partido. Tenemos que jugar un partido completamente, como te he dicho antes, normal. Intentar todo lo que sea normalidad, asumirlo. Va a haber muchísima gente, pero la suerte es que va a venir mucha gente que nos conoce, que nos apoya, va a venir todo el barrio y tenemos que apoyarnos en eso, no pensar en que hay no sé cuántas personas viéndonos. O me está apoyando alguien del Betis. No alejarnos de lo que es el puro fútbol y el puro terreno de juego.
P.- La gente que vea el partido no será consciente de que vosotros tenéis vuestro trabajo y el fútbol es vuestra pasión. ¿De qué trabaja?
R.- Yo estudié farmacia y soy farmacéutico de estudios. Trabajo en una empresa farmacéutica en marketing. Tengo mi vida. Lo primero es estudiar y luego ya vienen los buenos momentos del fútbol como este. Pero si, yo tengo mi vida, me levanto como cualquier persona normal, voy a mi trabajo, salgo, veo a mi familia. Es verdad que luego requiere, como tú has dicho, un gran sacrificio. Es nuestro hobby, pero es un gran sacrificio. Entrenamos tres veces a la semana durante dos horas y media. Luego tenemos el domingo los partidos. No podemos irnos de viaje un fin de semana con nuestras familias, nuestras parejas, porque tenemos un compromiso. Al fin y al cabo, estamos ahí porque queremos, pero tenemos un compromiso. Y bueno, también te digo que no es tan malo, es muy llevadero. Es nuestro hobby. Estamos con amigos. Nuestro grupo de amigos es nuestro equipo porque pasamos mucho tiempo con ellos, entonces eso también se nota mucho dentro del campo.
P.- Mientras, el jugador del Sevilla se dedica al fútbol de manera profesional. La realidad del fútbol modesto es la vuestra.
R.- Son profesionales de ello, toda la mañana entrenando y ojalá vivir su vida durante algún tiempo. No me puedo quejar absolutamente ni de mi trabajo, ni de mi familia, ni de la suerte que tengo de vivir esto, que hay mucha gente que por desgracia no puede vivir este tipo de cosas. Somos conscientes de ello. Pero bueno, al fin y al cabo ellos son futbolistas por lo que lo son, se lo han ganado a pulso. Nacieron con un don o con una gran capacidad de trabajo. Les admiramos y admiramos a ese tipo de gente.
P.- ¿A qué se dedican el resto de jugadores del Sporting?
R.- Pues tengo algún par de compañeros en consultorías, en alguna Big Four. Luego tengo compañeros que trabajan en fruterías. En la obra tengo también algún compañero y sobre todo tenemos profesores, algunos con su oposición aprobada, otros intentando sacársela, pero profesores. Mi mister también, por ejemplo, es profesor. Y bueno, que profesión tan bonita la verdad. Profesores de primaria seguro que le podemos dar de mates, de lengua o de conocimiento del medio, pero de fútbol yo creo que a lo mejor no la dan ellos.
P.- ¿El club os dará alguna prima si lográis la gesta de eliminar al Sevilla?
R.- Llevo 20 años en el club y siempre que hemos conseguido cosas se han portado muy bien con nosotros. Al fin y al cabo nos hemos podido ir de viaje muchas veces. El año pasado, ganando la Copa nos fuimos a Ibiza, y fue increíble. Y estoy seguro de que el club que ya lo hemos hablado, se va a portar muy bien con nosotros. Al fin y al cabo aquí también existe una recompensa económica. Pero bueno, el club ha tenido que poner mucho de su parte. Hay que alquilar un campo, hay que poner dinero para todo el merchandising, hay que gestionar muchas cosas, muchos niños y bueno, es un premio para todos y seguro que lo dividiremos bien.
P.- ¿Cómo habéis gestionado el tema de las camisetas del Sevilla para vosotros?
R.- Pues no lo sé muy bien todavía. Yo sé que todos queremos una camiseta de un jugador del Sevilla. Tanto por lo que significa para nosotros, habiendo jugado toda la vida al fútbol y recibir una camiseta que es expresamente para ti, que al fin y al cabo nos la estás comprando, sino que es algo que te ha dado propiamente ese jugador. No lo hemos hablado todavía, no sé cómo va a ser. Realmente creo que estos equipos lo que hacen es repartir todas las camisetas a ese equipo, porque saben que queremos todas y luego ya nosotros nos las repartiremos, pero si no, pues habrá que pedírselas. Creo que no va a haber ningún problema. Al fin y al cabo ellos saben tan bien como nosotros sabemos lo que para ellos significa este partido, ellos saben lo que significa para nosotros. Y seguro seguro que se portan muy bien. Yo por ahora todavía no tengo a nadie pensado al que pedírselo, pero bueno, con cualquiera estoy estoy más que contento.
P.- Ojalá hubiese estado Jesús Navas en el Sevilla, ¿no?
R.- Eso es. Jesús Navas o Alexis Sánchez, que son dos referentes en el mundo del fútbol. Y bueno, Sergio Ramos también lo es, aunque yo soy del Atleti. Pero eso sí que eran jugadores. Pero bueno, ahora hay también mucho nombre y hay jugadores espectaculares en el Sevilla actual.
P.- Aprovechando que es del Atleti: si elimináis al Sevilla y os toca el Atlético de Madrid. ¿Qué hace?
R.- Pues yo ya puedo colgar las botas. En cuanto acabe ese partido.
P.- Y ya por último. Vais a jugar en césped natural, en Alcalá de Henares. ¿Cómo lo afrontáis?
R.- Ojalá poder haber jugado aquí. Habría sido la guinda del pastel. Ojalá poder haber jugado aquí, en nuestro barrio, en nuestra casa, con nuestra gente. Hacer de Monóvar, así se llama nuestro campo, un fortín. Ahí, a lo mejor que se complican y se igualan un poquito más las cosas. Eso seguro. Y con el aliento de nuestra gente también. Pero es cierto que al fin y al cabo esto es la Copa del Rey. No es cualquier partido de Primera División autonómica y requería muchos tipos de factores, como aforo o cualquier tipo de entrada de los jugadores. Y bueno, hemos conseguido un campo que es un pedazo de campo, que entran bastantes personas, que era lo que queríamos también. Que entrara mucha gente para que pudieran venir a vernos nuestras familias, nuestros amigos, que están como locos por vernos. Y como tú has dicho, jugamos en césped artificial, normalmente nosotros y el césped natural es verdad que es un poco diferente. Es otro mundo. El balón bota más, corre más. Pero bueno, pudimos probarlo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde pudimos entrenar y lo que fue también una una súper ilusión el ver las instalaciones y ver los vestuarios de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, las sensaciones fueron buenas. Creo que el jueves podremos en el calentamiento desde el primer momento ir haciéndonos al campo. Pero bueno, creo que el balón va a correr. Nosotros también tenemos nuestros pies, nuestros compañeros saben jugar, tenemos alguno muy bueno y lo van a ver. Creo que el partido va a ser muy bonito.
P.- Un resultado y una apuesta para OKDIARIO si gana al Sevilla.
R.- El resultado que yo quiero es 1-0 en el 90. Con gol mío o de quién sea, sin prórroga, que el domingo tenemos otro partido. Si marco, me tatúo el escudo del Sporting y la fecha del partido.