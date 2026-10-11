El Hortaleza pone fin a la polémica y culmina una remontada histórica ante el Güímar

La eliminatoria más polémica de esta Copa del Rey ha terminado. El Unión Güímar venció este domingo al Sporting Hortaleza después de unos días de mucha tensión entre ambos clubes. Después de que el partido fuese aplazado por las agresiones de la afición local a los futbolistas del Horteleza, finalmente el equipo tinerfeño logró el triunfo (3-2) en campo neutro y a puerta cerrada. Es por ello que el Güímar será el rival del Sevilla en primera ronda.

Ambos venían con motivación extra al partido en El Peñón. Y es que los últimos días fueron muy intensos en los dos clubes. El cruce tenía que haber sido resuelto la semana pasada, pero el partido fue suspendido por decisión del Hortaleza al sentir que su seguridad y la de sus familiares estaban en peligro después de que radicales les amenazasen. Una tensión que hizo que a la RFEF no le quedase más remedio que tener que aplazar el duelo sin público y en un campo neutral para no repetir un episodio similar.

El Hortaleza fue el que tuvo la iniciativa desde el principio, pero se llevó el primer golpe demasiado pronto después de que les anularan un gol por fuera de juego a los tres minutos del partido. Con el paso de los minutos, el Güímar empezó a encontrar más espacios y Gonzalo tuvo que salir en un mano a mano para evitar el primer gol en contra del Hortaleza. Sin embargo, Derfoufi culminó una gran acción individual dentro del área con un disparo raso que superó al guardameta visitante para establecer el 1-0.

Un punto de transición que sirvió para que el Güímar ganase confianza y eso elevó la intensidad del encuentro. Derfoufi estuvo cerca de hacer el segundo con una vaselina que desvió el portero, pero no pudo evitar que a la media hora del inicio llegase el 2-0. El delantero lanzó un misil con la zurda ajustado al palo que supuso un nuevo mazazo para el Hortaleza. Tras el descanso, el partido cambió de rumbo. A los cinco minutos, el cuadro visitante resucitó con un centro de Isma que encontró rematador desde atrás para así recortar distancias y poner el 2-1 en el marcador y así meterse en el partido. Pero la alegría duró poco después de que Denzel respondiera con otro golazo para mantener la ventaja de dos goles (3-1).

El partido se fue a la prórroga y fue entonces cuando llegó la jugada clave del partido que volvió a ser polémico. El árbitro señaló penalti después de que el portero del Güímar soltase un manotazo al delantero del Hortaleza cuando Carlos tenía el balón en sus manos. Los madrileños no fallaron desde los once metros y materializaron una remontada para ganarse el billete a la próxima ronda de la Copa del Rey.