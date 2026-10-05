Así quedan los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/27
La Copa del Rey arranca para los equipos de Primera División. Después de las rondas previas, el torneo español entra desde este lunes en su primera ronda con 114 de los 118 equipos clasificados en el bombo. Los cuatro participantes en la próxima Supercopa de España —Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad— quedan exentos de esta fase y se incorporarán directamente en los dieciseisavos de final. Pero el resto ya comienza su camino a La Cartuja.
El sorteo, celebrado en la sede de la RFEF, llegó marcado por la polémica de la eliminatoria previa entre Atlético Unión Güímar y Sporting Hortaleza. A la espera de que el Comité de Competición resuelva el conflicto, ya se conocen los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/27. Los cruces se han establecido mediante sorteo puro, con los equipos distribuidos en grupos según su proximidad geográfica. Además, se ha mantenido la directriz de emparejar a los clubes de menor categoría con los de mayor nivel que hayan superado la eliminatoria anterior y siempre los primeros jugando como locales. Todos los encuentros serán a partido único y se disputarán los próximos 27, 28 y 29 de octubre.
Los partidos de primera ronda de la Copa del Rey 2026/27
GRUPO 1
- Ribadesella CF – Racing de Santander
- Auriense CA – RC Deportivo
- Salamanca CF – Celta de Vigo
- CD Covadonga – Real Valladolid CF
- CD Guijuelo – Real Sporting
- CD Laredo – Burgos CF
- CD Numancia – Real Oviedo
- UD Llanera – SD Ponferradina
- Arosa SC – Pontevedra CF
- Atlético Tordesillas – CD Mirandés
- Gimnástica Segoviana – CyD Leonesa
- Coruxo FC – Zamora CF
- Real Ávila – Unionistas de Salamanca
- Gimnástica Torrelavega – UD Ourense
GRUPO 2
- Atlético Calatayud – CA Osasuna
- CD Anaitasuna – Deportivo Alavés
- AE Prat/CF San Rafael – Athletic Club
- Sestao River – RCD Espanyol
- CD Varea – FC Andorra
- CD Cuarte – Girona FC
- CD Pamplona – SD Eibar
- Utebo FC – CE Sabadell
- Peña Sport FC – SD Huesca
- CD Tudelano – Real Zaragoza
- CE Manresa – UE Sant Andreu
- CF Calamocha – CE Europa
- Reus FC – Barakaldo CF
- SD Amorebieta – UD Logroñés
- Club Portugalete – Real Unión
GRUPO 3
- UE Tavernes – Valencia CF
- UD Pinatar – Elche CF
- Emers-Sporting de Alcázar CF – Málaga CF
- CD Tarancón – Levante UD
- CD Manacor – Villarreal CF
- UD Castellonense – UD Almería
- CD Alcoyano – RCD Mallorca
- UB Conquense – CD Castellón
- UD Poblense – AD Ceuta
- CS Puertollano – Albacete
- CD Cieza – Granada CF
- CD Atlético Baleares – CD Eldense
- CD Minera – FC Cartagena
- CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF
- Antequera CF – Águilas FC
GRUPO 4
- UB Lebrijana – Getafe CF
- Sporting de Hortaleza/Atlético Unión Güímar – Sevilla FC
- RC Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano
- CDA Navalcarnero – Real Betis
- CF Trival Valderás Alcorcón – CD Leganés
- RSD Alcalá – UD Las Palmas
- CD Badajoz – CD Tenerife
- Xerez CD – Cádiz CF
- CD Atlético Paso – Córdoba CF
- UD San Sebastián de los Reyes – CD Coria
- CD Don Benito – CD Extremadura
- CD Ciudad de Lucena – CD Rayo Majadahonda
Temas:
- Copa del Rey