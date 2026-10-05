Así quedan los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/27

La Copa del Rey arranca para los equipos de Primera División. Después de las rondas previas, el torneo español entra desde este lunes en su primera ronda con 114 de los 118 equipos clasificados en el bombo. Los cuatro participantes en la próxima Supercopa de España —Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad— quedan exentos de esta fase y se incorporarán directamente en los dieciseisavos de final. Pero el resto ya comienza su camino a La Cartuja.

El sorteo, celebrado en la sede de la RFEF, llegó marcado por la polémica de la eliminatoria previa entre Atlético Unión Güímar y Sporting Hortaleza. A la espera de que el Comité de Competición resuelva el conflicto, ya se conocen los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/27. Los cruces se han establecido mediante sorteo puro, con los equipos distribuidos en grupos según su proximidad geográfica. Además, se ha mantenido la directriz de emparejar a los clubes de menor categoría con los de mayor nivel que hayan superado la eliminatoria anterior y siempre los primeros jugando como locales. Todos los encuentros serán a partido único y se disputarán los próximos 27, 28 y 29 de octubre.

Los partidos de primera ronda de la Copa del Rey 2026/27

GRUPO 1

Ribadesella CF – Racing de Santander

Auriense CA – RC Deportivo

Salamanca CF – Celta de Vigo

CD Covadonga – Real Valladolid CF

CD Guijuelo – Real Sporting

CD Laredo – Burgos CF

CD Numancia – Real Oviedo

UD Llanera – SD Ponferradina

Arosa SC – Pontevedra CF

Atlético Tordesillas – CD Mirandés

Gimnástica Segoviana – CyD Leonesa

Coruxo FC – Zamora CF

Real Ávila – Unionistas de Salamanca

Gimnástica Torrelavega – UD Ourense

GRUPO 2

Atlético Calatayud – CA Osasuna

CD Anaitasuna – Deportivo Alavés

AE Prat/CF San Rafael – Athletic Club

Sestao River – RCD Espanyol

CD Varea – FC Andorra

CD Cuarte – Girona FC

CD Pamplona – SD Eibar

Utebo FC – CE Sabadell

Peña Sport FC – SD Huesca

CD Tudelano – Real Zaragoza

CE Manresa – UE Sant Andreu

CF Calamocha – CE Europa

Reus FC – Barakaldo CF

SD Amorebieta – UD Logroñés

Club Portugalete – Real Unión

GRUPO 3

UE Tavernes – Valencia CF

UD Pinatar – Elche CF

Emers-Sporting de Alcázar CF – Málaga CF

CD Tarancón – Levante UD

CD Manacor – Villarreal CF

UD Castellonense – UD Almería

CD Alcoyano – RCD Mallorca

UB Conquense – CD Castellón

UD Poblense – AD Ceuta

CS Puertollano – Albacete

CD Cieza – Granada CF

CD Atlético Baleares – CD Eldense

CD Minera – FC Cartagena

CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF

Antequera CF – Águilas FC

GRUPO 4