Consulta todos los horarios de la primera ronda de la Copa del Rey
La primera eliminatoria de la Copa del Rey se jugará entre el martes 27 de octubre y el jueves 29
56 eliminatorias se disputarán a partido único
La Federación desestima las alegaciones del Güímar y el Sporting Hortaleza: el partido se jugará a puerta cerrada en Tenerife
La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este miércoles todos los horarios de la primera ronda de la Copa del Rey, que comenzará el martes 27 de octubre y culminará el jueves 29 del mismo mes. Una ronda que la disputarán hasta 112 equipos desde Primera División hasta el fútbol regional en 56 eliminatorias a partido único.
Las eliminatorias AE Prat vs CD San Rafael y Atlético Unión Güímar vs Sporting Hortaleza todavía tienen que decidir el ganador por diferentes circunstancias. Ambos rivales se medirán a Athletic Club y Sevilla en el último horario de esta primera ronda, el jueves 29 a las 21:00 horas. El partido que abre la primera ronda se disputará a las 18:30 del martes 27 entre el CD Cuarte y el Girona.
Consulta los horarios de la primera ronda de Copa del Rey
Martes 27 de octubre
- 18:30 H. CD Cuarte – Girona FC
- 19:00 H. Sestao River Club – RCD Espanyol de Barcelona
- 19:00 H. CD Atlético Paso – Córdoba CF
- 19:00 H. CF Calamocha – CE Europa
- 19:00 H. UD Pinatar – Elche CF
- 19:30 H. CE Manresa – UE Sant Andreu
- 19:45 H. UD Castellonense – UD Almería
- 20:00 H. RSD Alcalá – UD Las Palmas
- 20:00 H. CD Atlético Tordesillas – CD Mirandés
- 20:00 H. Gimnástica Segoviana CF – CyD Leonesa
- 20:00 H. UD Llanera – SD Ponferradina
- 20:00 H. CD Ciudad de Lucena – CF Rayo Majadahonda
- 20:30 H. CD Don Benito – CD Extremadura
- 21:00 H.CD Manacor – Villarreal CF
- 21:00 H. RC Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano de Madrid
- 21:00 H. CD Tudelano – Real Zaragoza
- 21:00 H. Sporting de Alcázar CF – Málaga CF
- 21:00 H. Arosa SC – Pontevedra CF
Miércoles 28 de octubre
- 19:00 H. Utebo FC – CE Sabadell FC
- 19:00 H. CD Pamplona – SD Eibar
- 19:00 H. UD Poblense – AD Ceuta FC
- 19:00 H. Coruxo FC – Zamora CF
- 19:00 H. Club Portugalete – Real Unión Club
- 19:00 H. CD Anaitasuna – Deportivo Alavés
- 19:00 H. CD Tarancón – Levante UD
- 19:00 H. Peña Sport FC – SD Huesca
- 20:00 H. CD Alcoyano – RCD Mallorca
- 20:00 H. CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés
- 20:00 H. CD Covadonga – Real Valladolid CF
- 20:00 H. SD Amorebieta – UD Logroñés
- 20:00 H. CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF
- 20:00 H. CD Numancia de Soria – Real Oviedo
- 20:00 H. CD Badajoz – CD Tenerife
- 20:00 H. CS Puertollano – Albacete Balompié
- 20:30 H. CD Cieza – Granada CF
- 20:30 H. Reus FC Reddis – Barakaldo CF
- 20:30 H. CD Minera vs FC Cartagena
- 20:30 H. RD Gimnástica – UD Ourense
- 21:00 H. Xerez CD – Cádiz CF
- 21:00 H. CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié
- 21:00 H. Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo
- 21:00 H. CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF
Jueves 29 de octubre
- 19:00 H. UB Lebrijana – Getafe CF
- 19:00 H. Atlético Calatayud – CA Osasuna
- 19:00 H. CD Atlético Baleares – CD Eldense
- 19:00 H. UD Sanse – CD Coria
- 20:00 H. CD Guijuelo – Real Sporting de Gijón
- 20:00 H. UB Conquense – CD Castellón
- 20:00 H. CD Laredo – Burgos CF
- 20:00 H. CD Varea – FC Andorra
- 20:00 H. Antequera CF – Águilas FC
- 20:00 H. Real Ávila CF – Unionistas CF
- 21:00 H. AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club
- 21:00 H. Atlético Unión Güímar/AD Sporting Hortaleza – Sevilla FC
- 21:00 H. Ribadesella CF – Real Racing Club
- 21:00 H Auriense CA – RC Deportivo
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