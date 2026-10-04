El Atlético Unión Güímar responde al Sporting Hortaleza: lamenta «informaciones falsas» y una agresión a su entrenador

El Atlético Unión Güímar ha emitido un extenso comunicado en la noche de este domingo para defender sus intereses y desmentir las acusaciones que durante toda la jornada han trasladado los miembros de la expedición del Sporting Hortaleza que en suelo canario han vivido esta mañana una auténtica pesadilla. La entidad tinerfeña también denuncia una agresión a su entrenador por parte de un miembro del cuerpo técnico madrileño.

Condenando la violencia, pero lamentando que se hayan dicho «informaciones falsas». Así comienza un extenso comunicado del club canario, que este domingo ha protagonizado uno de los momentos más lamentables del fútbol español en este 2026. Se desmarcan de los altercados fuera de su estadio, admiten que «durante el encuentro se produjeron algunos episodios de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes» y denuncian una agresión a su entrenador.

Sobre esa agresión, en el Sporting Hortaleza dicen que fue al revés, que fue su entrenador el que agredió a un miembro de su cuerpo técnico. El equipo canario, en este comunicado, también desmiente que el autobús del club madrileño se fuese del estadio con una luna rota como reza el acta arbitral.

Comunicado del Atlético Unión Güímar

Ante las informaciones y mensajes que están circulando en redes sociales y distintos medios de comunicación acerca de lo acontecido en el partido disputado en el día de hoy, el Atlético Unión Güímar se ve en la obligación de realizar el presente comunicado con el objetivo de aclarar determinados hechos y defender la imagen de nuestra entidad.

En primer lugar, queremos dejar absolutamente claro que ninguno de los hechos acontecidos en los exteriores de Tasagaya tiene vinculación alguna con este club. El Atlético Unión Güímar condena de manera firme y contundente cualquier acto de violencia.

En algunos medios de comunicación se está informando sobre la rotura de lunas del vehículo que transportaba al conjunto visitante. Además, en el acta se recoge esta circunstancia, concretamente el Sr. Delegado del conjunto visitante expuso al árbitro que “han llegado con retraso a las instalaciones deportivas porque aficionados del conjunto local les han lanzado objetos al autobús y que han roto un cristal”.

Fruto de estas afirmaciones, desde el Atlético Unión Güímar hemos contactado con la empresa “Autobuses Tenerife Tour” para verificar si efectivamente se produjo rotura de lunas. Desde la empresa, a través de un informe que obra en nuestro poder, desmienten este extremo. Además, nos han facilitado vídeos en los que puede comprobarse que no existe ninguna luna rota.

Por otra parte, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a toda nuestra afición, que durante el encuentro tuvo un comportamiento ejemplar y respondió de manera extraordinaria, demostrando una vez más el compromiso y el respeto que caracterizan a nuestra masa social.

Es cierto que durante el encuentro se produjeron algunos episodios de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes. En este sentido, queremos hacer constar que nuestro entrenador, Aythamy Díaz, fue agredido por un miembro del cuerpo técnico del equipo rival.

En cuanto a la seguridad en el recinto deportivo, queremos dejar igualmente constancia de que estaba totalmente garantizada. No se trata únicamente de una consideración de este club: así queda reflejado en el acta del encuentro y fue igualmente constatado tanto por el árbitro en el acta como por las autoridades presentes en el recinto. Adjuntamos imágenes del dispositivo policial desplegado para garantizar la seguridad durante el encuentro.

Lamentamos profundamente que determinados medios de comunicación estén difundiendo informaciones que, a nuestro juicio, contribuyen a generar confusión y sensacionalismo en torno a lo sucedido. El nivel de algunas de estas publicaciones llega hasta el punto de hablar incluso de “navajazos”, una afirmación que quienes estuvieron presentes en Tasagaya pueden constatar que es absolutamente falsa.

Este club quiso disputar el encuentro con toda su afición, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. Sin embargo, fue el equipo visitante el que finalmente se negó a disputar el encuentro. Según el acta del encuentro, el colegiado señaló que el partido quedaba suspendido “ante la decisión expresa del Sporting Hortaleza de no jugar el partido”.

Nuestra intención inicial era no realizar declaraciones sobre estos hechos hasta que los órganos competentes se pronunciasen. No obstante, ante la difusión de informaciones que consideramos falsas y que pueden perjudicar gravemente la imagen de nuestra entidad, no vamos a permitir que nadie manche el nombre y la reputación del Atlético Unión Güímar.

El club continuará actuando con responsabilidad, aportando las pruebas y documentación disponibles ante los organismos correspondientes y confiando en que sean estos quienes determinen lo que corresponda. Una vez más, queremos dejar claro que lo sucedido en el exterior de Tasagaya es inadmisible.