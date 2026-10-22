Germán García (KPMG): «La agenda de sostenibilidad es una agenda de eficiencia»

Los nuevos cambios que está viviendo la economía están forzando a agilizar las transformaciones de las empresas. El conocimiento acumulado por las consultoras de tantos ejemplos de avances permite trazar las coordenadas de qué es un éxito y qué no. Germán García, associate partner de Net Zero Advisory Sostenibilidad y Buen Gobierno, señala que «una gestión sostenible de éxito genera valor a las compañías».

En la V Jornada de OKGREEN bajo el lema Transición, competitividad y un futuro más sostenible, García ha desgranado las claves de la transición sostenible de las compañías, que han sufrido un cambio en los últimos años: «Las conversaciones sobre sostenibilidad han girado en torno a qué decisiones estratégicas hay que tomar para generar valor, aumentar la competitividad o contener los riesgos».

El experto de KPMG ha señalado que las políticas ESG han evolucionado a una nueva etapa de «acción y de implementación». Para García, la sostenibilidad falla cuando no es capaz de «influir en la toma de decisiones y el desarrollo de los negocios».

¿Qué caracteriza entonces a los casos de éxito? García señaló que el patrón que ha encontrado es justamente el que transforma la sostenibilidad en «una herramienta» para generar ingresos. «Las empresas que lideran no son las que tienen el informe de sostenibilidad más largo, sino quienes integran la sostenibilidad en el modelo de negocio».

Hay tres barreras que deben atravesar las empresas para adoptar nuevas fórmulas de sostenibilidad: la complejidad del mercado y la regulación, la incertidumbre y el negocio per se. «Uno de los objetivos de las compañías va a ser la capacidad de priorizar y decidir qué hago y qué no».

Frontera que superar

García ha advertido que las empresas que no integren los últimos modelos de sostenibilidad en sus negocios verán lastrado su acceso a los mercados. «Las grandes compañías exigen a sus proveedores transparencia y trazabilidad. Es una cuestión de palanca real de crecimiento».

La segunda palanca de crecimiento, según el experto de KPMG, es la eficiencia operativa: «La agenda de sostenibilidad es una agenda de eficiencia. Somos sostenibles porque consumimos menos energía y recursos, pero ahorramos costes; reducimos nuestro impacto y mejoramos nuestro margen».

García ha señalado que la sostenibilidad generará valor, pero también permitirá «proteger ese valor» en un escenario en el que las sequías, las inundaciones o la incertidumbre política impactan de lleno en las compañías.