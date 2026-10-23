María José Aparicio (Ayuntamiento de Madrid): «La inteligencia artificial va a cambiar de forma radical cómo gestionamos la movilidad»

La coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María José Aparicio Sanchiz, situó a las ciudades en el corazón de la descarbonización durante su intervención en la V Jornada OKGREEN, donde repasó los resultados de la estrategia Madrid 360.

Aparicio agradeció a OKDIARIO y OKGREEN unos encuentros que permiten «reflexionar» e «intercambiar experiencias» sobre lo que se está fraguando en las ciudades, y recogió varios de los temas debatidos a lo largo de la mañana.

Así, reivindicó la gestión del Canal de Isabel II: «Cuando salimos por ahí fuera y hablamos con otras ciudades, no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí en Madrid». También se detuvo en la accesibilidad, protagonista de la entrevista con TK Elevator.

«Ahora tenemos que poder salir»

Para ilustrarlo, recordó que, cuando Metro empezó a instalar ascensores, estos se averiaban con frecuencia. En un encuentro con la Fundación ONCE, un técnico en silla de ruedas lo resumió así: «Nos han metido en el metro, ahora es importante que podamos salir».

Hoy, explicó, la inversión y el trabajo constante de los técnicos han logrado que esas averías sean la excepción. Una lección que conecta con la reflexión de Paloma Långstrum, CEO de Tribbu: no valoramos la importancia de las cosas hasta que las vivimos.

Todos estos retos, subrayó, tienen un denominador común: las ciudades. Si hoy el 56% de la población vive en entornos urbanos, en 2050 serán siete de cada diez. Madrid ya ha alcanzado los 3,5 millones de habitantes y sigue creciendo.

15 millones de desplazamientos

Ese crecimiento demuestra la capacidad de la capital para atraer talento e inversión, pero supone «un reto tremendo» para una administración que gestiona 15 millones de desplazamientos diarios. Dentro de la M-30, el 82% son sostenibles; fuera, la cifra cae al 52%.

Para responder a ese desafío nació Madrid 360, que busca la sostenibilidad económica, territorial, social y ambiental. «No podemos mermar la productividad de nuestras ciudades y de nuestras economías nunca», advirtió. «Madrid es el ejemplo de que se puede».

Aparicio recordó que en 2019 la capital estuvo al borde de una sanción millonaria de la Unión Europea por el incumplimiento reiterado de la directiva de calidad del aire. El transporte, gran emisor de óxidos de nitrógeno, era el ámbito donde había que actuar.

Adiós al diésel

La primera clave fue el transporte público, reforzado con más carriles bus, más líneas, prioridad semafórica, información en tiempo real y un autobús de tránsito rápido (BRT) ya en servicio, con otros en preparación.

La flota es 100% accesible e incorpora innovaciones como NaviLens, un código de colores que avisa al móvil de las personas invidentes de la llegada del autobús. Y es 100% limpia: Madrid fue la primera capital europea en abandonar el diésel en sus autobuses públicos.

Fiel a la neutralidad tecnológica, la EMT avanza paso a paso: en torno al 21% de sus autobuses son ya eléctricos, con el objetivo de llegar al 25%, y el resto funciona con gas. Cuenta además con una línea de hidrógeno verde de producción propia, financiada por la UE.

Bici, peatón y mercancías

El ayuntamiento impulsa también BiciMAD, con bicis eléctricas de pedaleo asistido para subir «hasta la Gran Vía sin ningún tipo de problema». En una ciudad que no tenía cultura ciclista, el servicio suma ya 14 millones de usuarios, según Aparicio.

A ello se suman peatonalizaciones, itinerarios accesibles e inversiones millonarias en ampliar aceras. En la distribución urbana de mercancías, una aplicación permite ahora reservar las plazas de carga y descarga, antes de uso libre y sin control.

Madrid cuenta además con una especie de gemelo digital que anticipa lo que sucederá en la ciudad. Las obras de la A-5, que redujeron de cuatro a dos los carriles por sentido, permitieron adelantar desvíos e intercambiadores antes de que llegaran los problemas.

Semáforos con inteligencia artificial

La capital ensaya también la movilidad autónoma: en Mercamadrid, de la mano de Alsa, circula el primer autobús autónomo y a demanda de España. Y alimenta a diario a Google y Waze con datos de obras, maratones, festivales o la Fórmula 1.

Pero la gran revolución será la inteligencia artificial. En cruces como el de El Corte Inglés de Princesa o el entorno del Metropolitano, cámaras con IA detectan la acumulación de peatones y mantienen el semáforo en verde hasta que todos terminan de cruzar.

«La inteligencia artificial va a cambiar de forma radical cómo gestionamos la movilidad, porque nos va a permitir poner por primera vez realmente al peatón en el centro», aseguró la coordinadora, que destacó que Madrid es pionera en esta tecnología.

El reto de la ocupación

Aparicio animó a impulsar la alta ocupación y la movilidad compartida, con propuestas como la de Tribbu. Las empresas de más de 200 trabajadores están obligadas a elaborar planes de movilidad y el Ayuntamiento colaborará con ellas, sobre todo en los grandes nodos empresariales.

El margen de mejora es amplio: la ocupación media de los vehículos en Madrid es de 1,2 personas y cada día entran desde otros municipios 1,5 millones de coches. «Si consigues que ese 1,2 pase a 2, estás cambiando, no sé si el mundo, pero sí tu ciudad», resumió.

Los mejores datos de aire

Desde aquel 2019 en el que rozó la sanción, Madrid registra hoy sus mejores datos de calidad del aire. No sólo cumple la directiva actual: 21 de sus 24 estaciones alcanzan ya los valores de la que entrará en vigor en 2030.

Preguntada por la clave del éxito, Aparicio respondió a título personal: «En Madrid la colaboración público-privada es una realidad». Aun así, pidió mejorar la colaboración entre administraciones y fomentar la cooperación entre empresas.

Para cerrar su intervención en la V Jornada OKGREEN, hizo suyas las palabras de Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España, participante en una de las mesas de la jornada: «Esto no es fácil, pero es apasionante».