Almeida se quita la boina: el alcalde de Madrid presume de sus buenos datos de calidad del aire

«Madrid ya no es la ciudad de la boina que vivía bajo una nube de polución. Madrid es la ciudad de la parpusa»: es la declaración más llamativa y gráfica del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para expresar que la ciudad respira el aire más limpio de su historia reciente. Los datos registrados en junio, julio y agosto han confirmado y acentuado una tendencia que se prolonga desde hace siete años, según los datos que exhibe el consistorio.

El dióxido de nitrógeno (NO2) ha caído hasta marcar su nivel más bajo de toda la serie histórica, según ha explicado este viernes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Con el cierre de agosto, la capital cumpliría ya la directiva europea de calidad del aire vigente, un logro que encadena por cuarto año consecutivo.

Siete años de Madrid 360

Almeida ha presentado el balance desde el Faro de Moncloa, el mismo punto donde se lanzó la Estrategia Madrid 360 en septiembre de 2019. Le acompañaron la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo.

El regidor ha calificado el programa como «el más ambicioso que jamás ha habido en la ciudad de Madrid» y ha asegurado que Madrid tiene ya «los mejores datos de calidad del aire de cualquier capital de Europa».

El dato que anticipa 2030

El hallazgo más significativo es que 21 de las 24 estaciones de la red municipal no rebasarían el límite que la normativa europea fijará para todos los países en 2030: 20 microgramos de NO2 por metro cúbico.

Almeida ha subrayado que «el 90 % de las estaciones de medición del aire cumplen ya con límites de calidad que todavía ni siquiera se han fijado» por parte de Bruselas. El alcalde ha recordado que Madrid «era la ciudad de la boina» y que hoy «los madrileños respiran la mejor calidad del aire que nunca se ha respirado en esta ciudad. Madrid es la ciudad de la parpusa».

La comparativa con 2019

En agosto de 2019, antes de Madrid 360, 22 de las 24 estaciones superaban los 20 microgramos y tres incumplían el límite legal de 40 microgramos vigente entonces. Comparado con hace sólo un año, la mejora también es clara: en agosto de 2025, 15 estaciones superaban los 20 microgramos, frente a las tres que lo hacen este año.

Barajas Pueblo, Ensanche de Vallecas y Plaza Elíptica son las únicas que rebasan ese umbral en 2026, todas ellas muy por debajo del límite legal de 40 microgramos.

Junio y julio, meses récord

En junio, 16 estaciones ya registraron valores por debajo de los 20 microgramos, dos de cada tres del total de la red municipal.

En julio la cifra subió a 17 de las 24 estaciones, frente a una única estación que cumplía ese umbral en el mismo mes de 2019. Madrid incumplió los límites europeos de NO2 entre 2010 y 2021, con 2017 como peor año, cuando el umbral se superó en 15 de las 24 estaciones.

Ordenanzas que cambiaron la ciudad

La mejora se apoya en la Ordenanza de Calidad de Aire y Sostenibilidad de 2021, que prohibió las calderas de carbón, y en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que extendió la Zona de Bajas Emisiones a toda la ciudad.

En las zonas de mayor protección, el acceso de los vehículos más contaminantes ha caído un 41 % en Distrito Centro y un 94 % en Plaza Elíptica. La EMT descarbonizó por completo su flota en 2022, convirtiendo a Madrid en la primera gran ciudad europea con autobuses 100 % limpios.

Récord de viajeros en autobús

El fomento del transporte público ha sido constante: 2025 cerró con 512 millones de viajeros en autobús, 73 millones más que en 2019. BiciMad, por su parte, ya cuenta con 683 estaciones y 8.385 bicicletas en los 21 distritos, frente a las 213 paradas que tenía en 2019.

El Ayuntamiento dispone hoy de 1.349 puntos de recarga eléctrica, cuatro veces más que los 300 que existían antes de Madrid 360.

Más árboles y menos residuos

Desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido más de 116 millones de euros en 136 proyectos de zonas verdes, entre ellos la transformación de La Gavia y la reforma del parque de las Cruces.

Naciones Unidas ha reconocido a Madrid como Ciudad Arbórea del Mundo durante siete años consecutivos, mientras la recogida separada de residuos ha pasado del 20 % al 53 % desde 2019.

El Ayuntamiento ha invertido cerca de 600 millones de euros en el Parque Tecnológico de Valdemingómez desde 2020 para reforzar esta apuesta por la economía circular.