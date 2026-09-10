Transición Ecológica habilita un visor interactivo con los datos diarios de los incendios forestales

España encara el tramo final de una campaña de incendios devastadora y, desde hoy, cualquier ciudadano puede comprobar por sí mismo cuánto ha ardido, dónde y con qué intensidad, sin esperar a los balances oficiales de fin de año.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha habilitado un informe interactivo actualizado diariamente que permite consultar la situación de los incendios forestales registrados en España.

Datos abiertos frente al fuego

Lo ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

«En coherencia con la línea de transparencia que ha seguido este Ministerio en cuanto a los medios desplegados en los operativos de extinción, desde hoy está disponible esta nueva herramienta para la visualización y el análisis de todos los datos recopilados por el MITECO», señaló la ministra.

Qué muestra el visor

La herramienta ofrece información sobre el número de siniestros, la superficie forestal afectada y los grandes incendios forestales (GIF), las tres magnitudes que vertebran la estadística oficial española del fuego.

Además, permite consultar su distribución territorial y temporal, de modo que el usuario puede ver cómo se reparte la superficie quemada por territorios y cómo ha evolucionado a lo largo del año.

Los datos se actualizan a diario y se elaboran a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, que constituye la fuente oficial de referencia del sistema.

Respaldo del satélite europeo

Cuando todavía no se dispone de información autonómica, el visor recurre a las estimaciones proporcionadas por el European Forest Fire Information System (EFFIS), el sistema europeo de información sobre incendios forestales.

El EFFIS forma parte del programa Copernicus de la Unión Europea y permite estimar por satélite los perímetros quemados casi en tiempo real, mucho antes de que exista una medición sobre el terreno.

Esa combinación de fuentes es la que da al informe su carácter diario: la observación europea cubre el hueco hasta que llega el dato autonómico definitivo.

Niebla, el mayor de la serie

De acuerdo con la última actualización disponible, el incendio de Niebla (Huelva), iniciado el 6 de agosto, presenta una superficie forestal afectada estimada provisionalmente en 39.821 hectáreas.

Esa cifra lo sitúa actualmente como el incendio de mayor superficie afectada registrado en España dentro de la serie disponible en el visor, por delante de cualquier otro episodio contabilizado.

Le siguen el incendio de Burgohondo (Ávila), con 33.943 hectáreas, y el de La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas. Los tres figuran entre los de mayor superficie afectada de los registrados en España durante 2026.

Cifras aún provisionales

El Ministerio subraya que las cifras tienen carácter provisional y podrán actualizarse conforme se incorporen nuevos datos procedentes de las comunidades autónomas o se revisen los perímetros disponibles.

Ese matiz no es menor: la estadística definitiva de un año no se incorpora al histórico nacional hasta bien avanzado el ejercicio siguiente, tras un proceso de depuración y validación.

Hasta entonces, los avances informativos —y ahora también el visor— constituyen la información más completa disponible a nivel nacional sobre la ocurrencia de incendios forestales en España.

Veinte millones para los pueblos pequeños

En la misma comparecencia, Aagesen anunció un paquete de ayudas de 20 millones de euros para que los pequeños municipios mejoren su preparación y su respuesta frente a las emergencias provocadas por los incendios forestales.

La ministra avanzó también una nueva línea de ayudas de 3,5 millones de euros destinada a investigar el fenómeno de la desinformación climática, un frente que el Ministerio considera cada vez más relevante durante las grandes emergencias.

Según los datos aportados en el Congreso, España suma 266.420 hectáreas quemadas en 2026, alrededor de un 20% menos que en las mismas fechas del año pasado.

Cinco comunidades concentran el 80%

Pese a ese descenso interanual, el balance incluye 44 grandes incendios forestales —los que superan las 500 hectáreas de superficie forestal afectada—, el doble del promedio anual de la última década.

Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid concentran el 80% de la superficie quemada, una distribución que el nuevo visor permite ahora comprobar de un vistazo.

Con esta herramienta, el Ministerio traslada al terreno de los datos abiertos un debate —el de la magnitud real de los incendios y los medios desplegados— que ha dominado buena parte del verano político.