Ayuso anuncia la ampliación de Arco Verde, más bomberos y una Escuela de Caza en Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas medioambientales que afecta a la movilidad verde, el agua, la fauna silvestre y la prevención de incendios.

Así lo ha anunciado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, que se celebra en la Asamblea de Madrid.

la suma de las partidas concretas anunciadas se desglosa así: en conjunto, las cifras concretas repartidas entre estos anuncios rondan los 236,5 millones de euros, con el agua como principal partida al concentrar más del 88% de la inversión.

Arco Verde, cada vez más cerca de casa

El corredor medioambiental Arco Verde, que este año ha completado su anillo central con 222 kilómetros de trazado, se ampliará para conectar con espacios naturales municipales, estaciones de tren y autobuses interurbanos.

La iniciativa, bautizada como Arco Verde Conecta, busca convertir el corredor en una red cotidiana de acceso a la naturaleza. El Gobierno regional recogerá antes sugerencias de los ayuntamientos interesados en sumarse.

En ese proceso trabajarán de forma conjunta la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y la de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que definirán qué conexiones son más viables y necesarias.

El objetivo final es ofrecer 32 rutas y más de 650 kilómetros para caminar o pedalear por 24 municipios, con 12,7 millones de euros invertidos hasta ahora y 900.000 euros más previstos hasta 2028.

Universidades y una laguna que renace

El desarrollo Arco Verde Universidad ya ha acondicionado 2,9 kilómetros de trazado que conectan con los campus de la UNED en Las Rozas de Madrid y de la Complutense y la Politécnica en Pozuelo de Alarcón.

Por otro lado, el proyecto El Campillo Renace recuperará el entorno de la laguna de El Campillo, en el Parque Regional del Sureste, dañada por las lluvias de la primavera de 2025.

Los trabajos incluirán la reapertura de sendas, el arreglo del camino perimetral y la demolición de las estructuras inutilizadas, como el antiguo centro de educación ambiental. La inversión asciende a 1,3 millones hasta 2028.

Un cuerpo de bomberos que roza los 2.000 efectivos

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid superará los 2.000 efectivos a lo largo de 2027, según ha avanzado la presidenta madrileña durante su intervención en la Asamblea.

A la plantilla actual, de 1.680 profesionales, se sumarán 267 bomberos conductores —la mayor promoción de nuevo ingreso de la historia del cuerpo—, 60 procedentes del parque de Alcorcón y 19 operadores del CECOP.

Continúan además los procesos de promoción interna y avanza la construcción de nuevos parques en Villarejo de Salvanés, Villanueva de la Cañada, Loeches y Cobeña, junto a proyectos en Getafe, Torrejón de Ardoz y Colmenar Viejo.

Nuevos grupos para emergencias complejas

El cuerpo también se especializará. A comienzos de 2027 se pondrá en marcha en Las Rozas de Madrid el Grupo Especializado en Riesgos Biológico, Químico y Radiológico, con una inversión de más de 1,2 millones en vehículos.

También nacerá el Grupo Especial de Refuerzo en Incendios Forestales, con base en el nuevo parque de Villanueva de la Cañada, además de un helipuerto permanente en Villar del Olmo para la brigada helitransportada.

La prevención llegará también a las aulas con Viajeros del Fuego, un proyecto que este último trimestre de 2026 acercará a los alumnos de 5º de Primaria conocimientos prácticos sobre autoprotección ante incendios.

Una Escuela Madrileña de Caza con centro de aves

El Ejecutivo regional pondrá en marcha una Escuela Madrileña de Caza para impulsar la formación, el relevo generacional y la mejora del hábitat natural, con cursos de habilitación en terrenos de la propia comunidad.

El programa se completará con Mentoring Cinegético, en el que expertos acompañarán a los jóvenes aficionados, y contará con espacios para cetrería, entrenamiento de perros y arco.

Sus instalaciones también acogerán competiciones oficiales de la Federación Madrileña, como pruebas de caza menor con perro, al diente y cetrería, además de modalidades sobre blancos simulados como el field target.

El proyecto llega poco después de la aprobación, el pasado mes de junio, de la nueva Ley de Caza y Pesca, y refuerza la colaboración histórica entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Caza.

La escuela sumará un centro de observación de aves y un aula práctica de naturaleza, con programas de seguimiento de poblaciones silvestres. La inversión prevista es de 80.000 euros en los próximos dos años.

El CRAS, con vocación de referente internacional

La Comunidad de Madrid dará además un nuevo impulso al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente, que atiende cada año a más de 7.000 animales.

Un convenio con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense permitirá desarrollar líneas de investigación en genética, diagnóstico forense, conservación y salud pública, con un presupuesto de 100.000 euros en 2027 y 2028.

La M-50 del agua, camino de su primera fase

En materia hídrica, Díaz Ayuso ha anunciado que en 2027 culminará la primera fase del Segundo Anillo de Distribución de agua potable, conocido como la M-50 del agua, que abastecerá a más de un millón de habitantes.

La infraestructura conduce agua a presión desde los depósitos de Colmenar Viejo y Valmayor hasta la corona metropolitana y funcionará como una red de circunvalación que traslade el recurso entre municipios ante averías o sequías.

La tubería sumará 104 kilómetros cuando esté terminada. Ya hay 80 construidos, la mayoría conectados y en servicio, y Canal de Isabel II prevé destinar unos 50 millones a completar el anillo, dentro del Plan Estratégico de la empresa pública hasta 2030.

La nueva red reforzará además la conexión entre los principales municipios del sur y del oeste de la región, dos zonas especialmente sensibles ante averías o episodios de sequía prolongada.

Boadilla del Monte, epicentro de las obras

El grueso de los trabajos se concentra ahora en Boadilla del Monte, donde se instala una tubería de 2,2 kilómetros y 1,6 metros de diámetro que completará el quinto de los nueve tramos del anillo.

En paralelo, Canal de Isabel II invertirá 160,4 millones en la primera fase de la renovación integral de la ETAP de Colmenar Viejo, la mayor planta potabilizadora de España, con financiación parcial del Banco Europeo de Inversiones.

Ambos proyectos forman parte del Plan Estratégico de Canal de Isabel II hasta 2030, que contempla 2.000 millones de euros para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la región.

Legamarejo, un soto histórico recuperado

La Comunidad de Madrid invertirá 8 millones de euros en recuperar el Soto de Legamarejo, en Aranjuez, un espacio de 650 hectáreas reconocido por la UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial.

Los profesionales del IMIDRA mejorarán entre 2027 y 2034 el arbolado, la red de riego, los caminos, los accesos y varios elementos patrimoniales de este conjunto histórico creado en el siglo XVI para el disfrute de la Familia Real.

Gastronomía y vino, con nueva sede y feria propia

El Centro de Innovación Gastronómica del IMIDRA se trasladará en 2027 al Mercado de San Fernando, en Lavapiés, con una inversión de 1,3 millones para reforzar su vínculo con el sector HORECA.

A ello se suma Madridfood Next, una iniciativa de casi medio millón de euros para mejorar la empleabilidad del sector agroalimentario, y la presencia de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en la feria WineMad de marzo de 2027.

Con este conjunto de anuncios, el Gobierno regional dibuja una hoja de ruta medioambiental que combina infraestructura hídrica, prevención de incendios, conservación de fauna y recuperación de espacios naturales para los próximos años.