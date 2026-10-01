Los eléctricos puros arrasan en septiembre: 19.842 matriculaciones, un 66,6% más que hace un año

Los turismos 100% eléctricos marcan el ritmo del mercado español. En septiembre se matricularon 17.907 unidades, un 72,3% más que en el mismo mes del año anterior, un avance que supera con holgura al del resto de vehículos enchufables.

Según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo subieron un 66,6% en septiembre, hasta las 19.842 unidades.

En lo que va de 2026, los eléctricos puros acumulan 120.737 unidades matriculadas, lo que supone un 36,8% más que en el mismo periodo de 2025. La cifra incluye turismos, dos ruedas, vehículos comerciales, industriales y autobuses.

Los turismos tiran del mercado

Los turismos 100% eléctricos son los grandes protagonistas del mes. Con 17.907 unidades, representan más de la mitad de los 32.190 turismos enchufables matriculados en septiembre, una cifra que incluye también a los híbridos enchufables.

En el acumulado del año, los turismos eléctricos puros crecen un 41,1% y alcanzan las 104.107 unidades, por encima de la barrera de las 100.000. Se sitúan así por delante del crecimiento del conjunto de los eléctricos puros, que es del 36,8%.

El dato marca distancias entre las dos tecnologías enchufables. En septiembre, los eléctricos puros (19.842 unidades) superaron a los híbridos enchufables (15.031), aunque en el acumulado del año los híbridos mantienen una ligera ventaja: 122.747 matriculaciones frente a 120.737.

Particulares y ayudas

Uno de los datos más llamativos del balance es el peso de la demanda privada. Los particulares compraron el 72,5% de los eléctricos puros matriculados en septiembre, lo que, según AEDIVE y GANVAM, refleja la disposición de los ciudadanos a dar el salto a la movilidad electrificada.

Ambas asociaciones atribuyen parte de este dinamismo a las ayudas a la compra del Plan Auto, que están suponiendo un claro impulso a la demanda. Esperan además que la línea para autónomos y empresas, que se abre hoy, contribuya a electrificar las flotas.

Pese a ello, el sector pide ir más allá. AEDIVE y GANVAM abogan por completar la estrategia con palancas fiscales y de comunicación para acelerar los objetivos de electrificación, y por ampliar el alcance de las medidas para apoyar también la infraestructura de recarga.

Motos y cuadriciclos

Las motocicletas cero emisiones firmaron el mayor ascenso porcentual entre los eléctricos puros. Se matricularon 689 unidades, un 86,2% más que un año antes. En el acumulado de 2026 suman 5.428 vehículos, un 14% por encima del mismo periodo del ejercicio anterior.

También crecen con fuerza los cuadriciclos eléctricos, con 226 unidades y un 62,6% más en septiembre. En el año acumulan 1.481 matriculaciones, un 48,7% más. Los quads, ATV y triciclos eléctricos sumaron 95 unidades, un 48,4% más.

Los ciclomotores eléctricos son la excepción en el balance anual. Sus matriculaciones subieron un 9,1% en el mes, hasta 168 unidades, pero en lo que va de año suman 1.385, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2025.

Furgonetas y vehículos pesados

Las furgonetas eléctricas moderan su ritmo en el mes: 730 unidades matriculadas, un 1,4% más que en septiembre de 2025. Sin embargo, el balance acumulado sigue siendo positivo, con 7.497 unidades y un incremento del 19,8% en lo que llevamos de ejercicio.

En el segmento industrial, los resultados son dispares. Los industriales medios registraron una única matrícula en septiembre, un 50% menos, aunque acumulan 54 unidades en el año (+31,7%). Los industriales pesados sumaron 9 unidades (-30,8%) y llevan 56 en 2026, un 47,7% menos.

Los autobuses y autocares eléctricos son la categoría con peor registro del mes. Se matricularon 17 unidades, un 70,2% menos que en septiembre de 2025, y en el acumulado del año suman 289, lo que supone un descenso del 10,2%.

Híbridos enchufables

Los híbridos enchufables también cierran un buen mes. Sus matriculaciones aumentaron un 38,3% en septiembre, hasta las 15.031 unidades, mientras que en lo que va de año acumulan 122.747 vehículos, un 35,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por tipos, los turismos híbridos enchufables sumaron 14.283 unidades (+39,2%) en el mes y 115.262 en el acumulado (+33,1%). Las furgonetas de esta tecnología alcanzaron las 748 unidades (+23,2%) y acumulan 7.485 en 2026, un 80,1% más.

Sumando eléctricos puros e híbridos enchufables, las matriculaciones de vehículos electrificados subieron un 53,1% en septiembre, hasta las 34.873 unidades, el mejor mes de 2026 en volumen. En el acumulado, el mercado enchufable suma 243.484 vehículos, un 36% más.

Los datos muestran, según AEDIVE y GANVAM, cómo los vehículos electrificados se consolidan como uno de los principales vectores de crecimiento de las matriculaciones. De hecho, el 34% de los turismos matriculados en septiembre fueron modelos con enchufe.