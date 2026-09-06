Un nuevo hogar para el Ibis Eremita en el entorno gaditano de la fotovoltaica de Cespedera

Iberdrola y la Junta de Andalucía han puesto en marcha una nueva actuación para favorecer la recuperación del ibis eremita, una de las aves más amenazadas del mundo, que llegó a extinguirse en la Península Ibérica. La iniciativa se desarrolla en el entorno de la planta fotovoltaica Cespedera, de 26,8 MW, ubicada en la provincia de Cádiz.

El proyecto permitirá desarrollar un innovador método de reintroducción del ibis conocido como «suelta blanda», que consiste en la liberación progresiva de ejemplares desde un jaulón de aclimatación. Esta técnica busca facilitar la adaptación de las aves al medio natural y podría convertirse en una referencia para futuros programas de recuperación de la especie en otros países europeos.

La actuación se enmarca en el Proyecto Eremita, impulsado por el Zoobotánico de Jerez y la Junta de Andalucía desde 2004 para devolver al ibis eremita a los ecosistemas donde originalmente estuvo presente.

Tras más de dos décadas de trabajo, el programa ha logrado consolidar tres colonias reproductoras en la provincia de Cádiz y alcanzar una población de cerca de 280 ejemplares.

Nuevo jaulón de aclimatación

El nuevo jaulón de aclimatación tendrá una doble función. Además de facilitar la liberación gradual de nuevas aves, impulsará la creación de una nueva colonia de cría, contribuyendo así a fortalecer la población silvestre de la especie.

Este trabajo se integra en un esfuerzo internacional para recuperar la especie que combina cría en cautividad, reintroducción en el medio natural, recuperación de rutas migratorias e intercambio genético entre poblaciones.

Programa Convive

Con esta colaboración, Iberdrola refuerza su compromiso con la protección de la biodiversidad y la conservación de especies amenazadas. La actuación en el entorno de Cespedera se suma a otras iniciativas desarrolladas por la compañía para compatibilizar la generación de energía renovable con la restauración de los ecosistemas donde opera, todo ello integrado dentro del Programa Convive de la compañía.