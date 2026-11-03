Feijóo suscribe los diez compromisos de los cazadores: «La caza no es un enemigo del medio rural»

El Partido Popular ha puesto su firma junto a la de los cazadores. A menos de cuatro semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con las diez reivindicaciones del sector cinegético español.

El presidente del PP ha anunciado la adhesión de su partido al Decálogo de Compromisos Políticos de la Real Federación Española de Caza (RFEC), presentado el pasado 21 de octubre en el marco de la campaña La caza también vota.

Con esta iniciativa, la federación busca trasladar a las principales formaciones políticas las demandas de la caza en España y conocer qué medidas están dispuestas a incluir en sus programas electorales de cara a la próxima legislatura.

«Merece respeto, no sospecha»

Feijóo ha hecho pública su posición a través de un vídeo remitido a la RFEC, en el que ha expresado explícitamente el respaldo de su partido: «El Partido Popular suscribe el decálogo de compromisos políticos de la Real Federación Española de Caza. Los 10 compromisos».

Durante su intervención, el líder popular ha puesto el acento en la importancia de la actividad cinegética para el medio rural, en su contribución a la economía y en el papel que, a su juicio, desempeña en la conservación de la naturaleza.

«La caza forma parte de España, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones y de nuestra economía. Genera empleo, ayuda a conservar nuestros montes y es necesaria para gestionar la fauna», ha señalado el presidente del Partido Popular.

Seguridad jurídica

Feijóo ha añadido que «la caza no es un enemigo del medio rural, es uno de sus principales aliados y merece respeto, no sospecha permanente», en una declaración que conecta con una de las quejas más repetidas por los cazadores en los últimos años.

El dirigente popular ha concretado además algunos de los compromisos que asume su formación: «Vamos a defender la caza sostenible, proteger sus tradiciones, reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a quienes la practican».

Feijóo también ha defendido que los sectores ligados al territorio participen en la elaboración de las políticas que afectan al campo. «No se puede legislar de espaldas al campo», ha recalcado en su mensaje a la federación.

📢 Alberto Núñez Feijóo suscribe los diez compromisos políticos de la RFEC. ✍️ El presidente del Partido Popular ha anunciado, a través de un vídeo remitido a la Federación, la adhesión de su formación al decálogo de la campaña #LaCazaTambiénVota. 🗣️ «Vamos a defender la caza sostenible, proteger sus tradiciones, reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a quienes la practican». 🤝 Desde la RFEC agradecemos este compromiso y continuamos trabajando para trasladar nuestras propuestas a todas las formaciones políticas. 🔗 Toda la información en https://t.co/uHKryUeCit — RFEC (@RFECaza) November 3, 2026

Agricultores, ganaderos y cazadores

En esa línea, ha reivindicado el papel de agricultores, ganaderos y cazadores en la conservación de la naturaleza, tres colectivos que, según ha subrayado, conocen de primera mano la realidad del medio rural y sus necesidades.

El presidente del PP ha apostado por una política rural y medioambiental que tenga en cuenta el conocimiento de quienes desarrollan su actividad sobre el terreno, frente a normas diseñadas lejos de los pueblos y de sus habitantes.

Es precisamente la idea que recorre buena parte del decálogo de la RFEC, que reclama una evaluación previa del impacto rural y cinegético de cada nueva norma y una mayor participación del sector en las decisiones que le afectan.

Un Libro Blanco

Por su parte, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha puesto en valor el compromiso del PP con la gestión cinegética sostenible y la escucha al sector en los procesos consultivos abiertos para diseñar su programa electoral.

«Hemos sido consultados en la elaboración de un Libro Blanco que nos han garantizado será la base de su programa electoral y su plan de gestión si acceden al gobierno», ha explicado el máximo responsable de la federación.

Escandell ha querido destacar también la disposición del partido a recoger las demandas del sector: «Valoramos el proceso de escucha a nuestras propuestas y valoramos los compromisos alcanzados», ha añadido.

Más de 300.000 federados

La RFEC habla en nombre de más de 300.000 cazadores federados y plantea con su decálogo una hoja de ruta para el mandato 2026-2030 basada en el reconocimiento, la modernización y la continuidad de la caza.

El documento es la síntesis de un texto más amplio, Propuestas para la actividad cinegética sostenible, estructurado en seis ejes estratégicos que abarcan la dimensión ambiental, económica, social y cultural de la actividad.

Cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en 2022, el Ministerio de Agricultura cifró el peso de la caza en 6.475 millones de euros al año, el 0,6% del PIB, y en unos 187.000 puestos de trabajo.

Del papel a los hechos

Esa estrategia, aprobada por unanimidad como marco orientativo para las comunidades autónomas, ocupa un lugar central en el decálogo. La federación pide financiación, implicación real de las administraciones y un seguimiento efectivo para aplicarla.

Otro de los frentes abiertos es el de la munición. El pasado 25 de junio, el Comité REACH de la Comisión Europea acordó prohibir los perdigones de plomo con un periodo de transición de siete años, aunque dejó las balas fuera de la restricción.

La federación había reclamado un plazo mínimo de 10 años al entender que todavía no existe una alternativa viable, y su decálogo pide ahora una transición gradual con apoyo técnico y económico para incorporar munición alternativa.

Ronda con los partidos

La RFEC ha agradecido al presidente del Partido Popular su respuesta a la iniciativa y la adhesión expresa de su formación a los diez compromisos planteados por la entidad, y continuará trasladando sus propuestas al resto de partidos.

La campaña La caza también vota persigue favorecer el reconocimiento institucional de la caza y promover un marco normativo basado en criterios científicos, técnicos y de sostenibilidad, con el decálogo como referencia para las políticas públicas.

No es la primera vez que la federación recurre a esta fórmula. Ya lanzó la campaña ante las generales de abril de 2019 y, en 2024, trasladó otro decálogo a los partidos con motivo de las elecciones europeas.

Compromisos que puedan evaluarse

Tras la ronda de reuniones con las formaciones que concurren al 29-N, la RFEC hará públicos los compromisos asumidos por cada una, con el objetivo de que los cazadores conozcan la posición de cada partido antes de votar.

El propio Escandell fijó el listón el día de la presentación del decálogo: «No buscamos adhesiones genéricas ni declaraciones de buenas intenciones, sino compromisos políticos concretos que puedan desarrollarse, cumplirse y evaluarse».

Los diez compromisos