Más de la mitad de los españoles viajaría en un robotaxi aunque 8 de cada 10 creen conducir mejor que la IA

Los robotaxis ya ruedan en pruebas por Madrid y los españoles los miran con más curiosidad que miedo. Pero una cosa es subirse a un coche sin conductor y otra muy distinta ceder el volante: la mayoría sigue convencida de que conduce mejor que una máquina.

Así lo refleja el Barómetro IA&Automoción de coches.net, elaborado junto a Appinio con una encuesta a 1.000 personas residentes en España. Según el estudio, el 53,5% estaría dispuesto a subirse a un taxi autónomo, pero el 78,8% de los conductores cree que conduce mejor que la inteligencia artificial.

La encuesta se realizó el 20 y 21 de octubre, en plena llegada de los robotaxis a España. Esos días, Waymo, la filial de Alphabet, matriz de Google, eligió la Comunidad de Madrid como puerta de entrada en el país para llevar a sus primeros pasajeros en 2027.

Curiosidad antes que miedo

La curiosidad es la principal reacción ante la conducción autónoma, la que señala el 53,6% de los encuestados. Y la mayoría da por hecho que el cambio llegará pronto: el 67,5% cree que los coches sin conductor serán habituales en las calles de España antes de 2035.

Esa familiaridad tiene una base clara. Las herramientas de inteligencia artificial como Gemini o ChatGPT se han consolidado en el día a día: el 59,8% las usa a diario y el 28%, al menos una vez por semana. Sólo el 4% asegura no utilizarlas nunca.

Sin embargo, usar la IA cada día no significa confiarle la carretera. Las reservas crecen cuando entran en juego los hijos: mientras más de la mitad se montaría en un robotaxi, sólo el 31,7% permitiría que un coche autónomo llevara a sus hijos al colegio.

Mejor al volante que la IA

La confianza en uno mismo pesa más que la tecnología. El 78,8% de los conductores considera que conduce mejor que la inteligencia artificial, y eso también se nota en cómo aprovecharían el tiempo si pudieran delegar la conducción en el coche.

La respuesta más elegida es vigilar: el 42,1% de los conductores afirma que seguiría pendiente de la carretera. Por detrás, el 19,5% disfrutaría del paisaje y el 12% conversaría con sus acompañantes.

Muy pocos se relajarían del todo. Sólo el 8,4% aprovecharía el trayecto para ver películas y el 7,2% para echarse una siesta. Además, el 78,7% reconoce que echaría de menos conducir si el coche lo hiciera todo.

El argumento de la seguridad

Esa desconfianza choca con el gran argumento de las compañías. Waymo asegura que, en más de 435 millones de kilómetros recorridos sin conductor, sus coches han tenido 20 veces menos accidentes con heridos graves o fallecidos que los conductores humanos.

La compañía recuerda que el error humano está detrás de más del 90% de los siniestros, algo que respaldan en España asociaciones como AESLEME o FESVIAL. Eso sí, son datos de la propia empresa, comparados con el conductor medio y no con el profesional al que sustituirían.

Madrid será donde se pongan a prueba. La DGT ha concedido a Waymo un permiso para 16 Jaguar I-PACE eléctricos durante dos años en Madrid capital, Alcobendas y Getafe. Uber, junto a WeRide y Avomo, aspira a ofrecer viajes antes de que acabe 2026, aunque con un supervisor a bordo.

¿Quién paga si hay un accidente?

La responsabilidad en caso de choque es otra de las grandes dudas. Según la encuesta, el 40,1% de los españoles cree que debería recaer en la empresa desarrolladora del software, mientras que el 23,2% señala a la aseguradora.

Por su parte, el 19% atribuye la responsabilidad al fabricante del vehículo y el 17,7%, al propietario. Esta división de opiniones refleja un vacío que la ley todavía no ha resuelto.

El Real Decreto estatal de conducción automatizada sigue en tramitación. En agosto, la DGT, las empresas y el sector del taxi firmaron un decálogo que reclama una autoridad única y una ley específica para estos vehículos.

Los jóvenes, más desconfiados

La inteligencia artificial aplicada al coche despierta sentimientos muy distintos según la edad. El 74% de los encuestados de entre 45 y 54 años afirma sentir curiosidad o ilusión ante esta tecnología.

Los más jóvenes, en cambio, no comparten ese optimismo. Según la encuesta, el 37% de los españoles de entre 18 y 24 años siente desconfianza o inquietud ante esta nueva forma de movilidad.

Para coches.net, los resultados reflejan que, aunque la IA gana presencia en la vida cotidiana, la confianza sigue siendo determinante. La seguridad y la aceptación social serán claves para que el coche autónomo pase de innovación a opción habitual de movilidad.

La IA, criterio de compra

Más allá de los robotaxis, la inteligencia artificial ya pesa en el concesionario. El 80,7% de los encuestados afirma que tendrá en cuenta las funciones de IA a la hora de elegir su próximo vehículo.

Los conductores priorizan las que facilitan la conducción y mejoran la comodidad: el aparcamiento automático (66,7%), la planificación de rutas y recargas (60,3%), el mantenimiento predictivo (46,7%) y la detección de fatiga (46,2%).

«Que ocho de cada diez conductores vayan a tener en cuenta la inteligencia artificial al elegir su próximo coche demuestra que la IA ya no es futuro, sino un criterio de compra», señala Begoña Adroher, responsable de comunicación de coches.net.