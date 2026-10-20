Los coches sin conductor de Google llegan a Madrid: los robotaxis de Waymo darán servicio en 2027

Los coches sin nadie al volante dejarán de ser una escena de ciencia ficción o una postal de San Francisco. Waymo, la compañía de conducción autónoma de Alphabet (Google), ha anunciado que llevará sus robotaxis a Madrid, con el objetivo de transportar a sus primeros pasajeros en 2027.

Según ha comunicado la empresa este martes en su blog oficial, la Comunidad de Madrid será la puerta de entrada en España de su servicio de transporte de viajeros en vehículos totalmente autónomos. En los próximos días, sus Jaguar I-PACE eléctricos empezarán a circular por las calles de la región.

El desembarco no será inmediato. La compañía ha diseñado un despliegue por fases en el que la seguridad es lo primero: al principio, los coches se conducirán de forma manual para que el sistema aprenda a leer el tráfico madrileño antes de soltar el volante.

Tres fases antes de soltar el volante

Tras ese periodo inicial llegará una rigurosa validación técnica, con especialistas locales en vehículos autónomos sentados al volante y preparados para intervenir. El objetivo es que Waymo Driver, el cerebro artificial que pilota los coches, se adapte a los patrones de tráfico y a las condiciones viales de la región.

Sólo cuando supere esa prueba, los robotaxis de Waymo podrán circular sin conductor y abrir el servicio al público. La empresa asegura que colabora con las autoridades nacionales, autonómicas y locales, y que ayudará a los servicios de emergencia a familiarizarse con su tecnología.

La compañía también trabaja con socios locales e invierte en la infraestructura operativa necesaria para mantener el servicio en Madrid. Su intención, según explica, es ajustarse a los marcos regulatorios de España y de la Comunidad de Madrid, así como a las necesidades de los vecinos.

Una capital de la innovación

«Madrid es una increíble capital de la innovación y una parte integral de nuestra creciente presencia global. Estamos deseando dar servicio a los madrileños», ha afirmado Tekedra Mawakana, codirectora ejecutiva de Waymo.

La directiva añade que la compañía comparte «el compromiso de la región con una movilidad más segura, más accesible y de cero emisiones», y que espera trabajar como socio colaborador para alcanzar esos objetivos.

Madrid se convierte así en la primera ciudad española en la hoja de ruta de Waymo, que ha elegido Londres como su estreno europeo, con un lanzamiento previsto para 2026, y que también está sentando las bases de su servicio en Múnich.

Qué es Waymo y cómo funciona

Waymo nació en 2009 como el Proyecto de Coche Autónomo de Google (Google Self-Driving Car Project). Hoy es una compañía de tecnología de conducción autónoma cuya misión, según sus propias palabras, es convertirse en “el conductor más fiable del mundo”.

Su servicio funciona como cualquier aplicación de VTC: el usuario solicita el trayecto desde el móvil, a través de la app de Waymo o, en ciudades como Atlanta y Austin, de Uber. La diferencia es que el coche que llega a recogerle no lleva a nadie al volante.

El vehículo está pilotado por Waymo Driver, su sistema de conducción automatizada. Combina aprendizaje automático e inteligencia artificial avanzada con sensores LiDAR, radares y cámaras de alta resolución que generan un mapa 3D del entorno en 360 grados y en tiempo real.

Millones de kilómetros de experiencia

Ese cerebro digital acumula más de 483 millones de kilómetros recorridos de forma 100% autónoma en su servicio comercial. Además, se entrena en decenas de miles de millones de kilómetros en entornos simulados que replican con precisión las carreteras y condiciones reales.

Las cifras de negocio acompañan. Waymo ofrece más de 500.000 viajes de pago a la semana y superó los 20 millones de trayectos acumulados a finales de 2025, con lo que cuadruplicó la cifra con la que cerró 2024.

Su flota comercial supera los 4.000 vehículos 100% eléctricos, que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, en más de 15 ciudades de Estados Unidos. En San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Miami, sus robotaxis ya trasladan pasajeros incluso por autopista.

De San Francisco a Tokio

El mayor despliegue está en el área de la Bahía de San Francisco, con más de 1.300 vehículos que cubren unos 855 km² hasta el centro de San José. Le siguen Los Ángeles, con más de 1.000 coches, y Phoenix, con más de 600 en 906,5 km², aeropuerto incluido.

La expansión no se detiene en Estados Unidos. Además de Londres y Múnich, la compañía prepara su llegada a Tokio en 2027 junto a Nihon Kotsu y GO, sujeta a aprobación regulatoria, mientras que en Toronto y Singapur prevé recibir a sus primeros pasajeros en 2028.

En suelo estadounidense, su lista de próximos mercados incluye Washington D.C., donde planea abrir en 2026, y ciudades como Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Seattle o Nueva Orleans.

20 veces menos accidentes graves

La gran promesa de los robotaxis es la seguridad. Según los datos públicos de Waymo, en más de 435 millones de kilómetros recorridos sólo con pasajeros y sin conductor de seguridad, su sistema registró 20 veces menos accidentes con heridos graves o víctimas mortales que los conductores humanos.

Eso equivale a un 95% menos de siniestros graves en las ciudades donde opera. Sus vehículos se vieron implicados, además, en 5,5 veces menos accidentes con despliegue de airbag. Waymo Driver cumple estrictamente las normas y nunca conduce cansado, distraído ni bajo los efectos de sustancias.

La compañía fue también la primera del sector en crear un programa específico para bomberos, policía y servicios de asistencia. Ha formado a más de 40.000 efectivos de emergencia en Estados Unidos, una labor de familiarización que también llevará a cabo en España.

Las cifras de la DGT

El contexto español explica el interés de las asociaciones de seguridad vial. Según el balance provisional de la DGT, en 2025 murieron 1.119 personas en 1.028 siniestros en vías interurbanas, y otras 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización.

La salida de vía fue la principal causa de mortalidad en carretera, con 481 fallecidos (el 43% del total), seguida de las colisiones frontales, con 237 (21%). A escala mundial, los accidentes de tráfico se cobran unos 1,19 millones de vidas al año: una cada 26 segundos.

Detrás de la inmensa mayoría de estos siniestros están los factores humanos: las distracciones, el consumo de alcohol o drogas y el exceso de velocidad. Precisamente, los errores que la conducción autónoma aspira a eliminar.

El respaldo de FESVIAL y AESLEME

«Los vehículos autónomos representan un avance crucial en la reducción de las víctimas de tráfico al eliminar el error humano, que está detrás de más del 90% de los accidentes de carretera», ha declarado Mar Cogollos, directora de AESLEME (Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular).

Cogollos recalca que esta tecnología elimina los principales riesgos al volante: «distracciones, fatiga, consumo de alcohol y drogas, exceso de velocidad o el incumplimiento de la distancia de seguridad».

En la misma línea se pronuncia Ignacio Lijarcio, presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), para quien la conducción autónoma «representa una gran oportunidad para convertir la innovación en una aliada de la capacidad humana y de la seguridad vial».

Movilidad sin emisiones

Al tratarse de una flota 100% eléctrica, el servicio también tiene una lectura ambiental. Waymo calcula que, por cada 500.000 viajes eléctricos semanales, evita la emisión de unas 530 toneladas de CO₂, un dato relevante para una región que busca reducir la contaminación del tráfico.

«La tecnología alcanza su verdadero propósito cuando se pone al servicio de las personas», resume Lijarcio. Los madrileños que quieran seguir el despliegue pueden registrarse en la web de Waymo para recibir novedades hasta la llegada de los primeros viajes, prevista para 2027.