Cox, Sacyr y el Canal de Isabel II coinciden en que el futuro del agua se basará en la «resiliencia y eficiencia»

España es uno de los países más expuestos al cambio climático en las próximas décadas. En particular, la debilidad de precipitaciones y su distribución irregular, con largos períodos de sequía combinados con lluvias torrenciales e inundaciones, amenazan la sostenibilidad del recurso más importante para la sociedad: el agua.

En una mesa de debate de la V Jornada de OKGREEN bajo el lema Transición, competitividad y un futuro más sostenible, tres empresas especializadas en el preciado líquido han valorado cómo España puede mejorar su gestión y hacia dónde avanza el sector.

«La innovación en el sector del agua está enfocada en la sostenibilidad», señaló Domingo Zarzo, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de Sacyr Agua. «El agua está incorporando los gemelos digitales, mejoras en el consumo, la circularidad… Las depuradoras ya son biofactorías. Las empresas trabajan para producir energía a partir de la salmuera», añadió Zarzo.

«La desalinización ha tenido mala prensa por el alto consumo de energía», apuntó Álvaro Solana, business development director de Global Water en

Cox. Sin embargo, el experto indicó que este escenario ha cambiado con la progresión tecnológica: «En los últimos 25 años se ha reducido el consumo un 50% La producción está ahora por debajo de los 3 KWh por metro cúbico de agua».

Alberto González, responsable de Investigación en la Subdirección de I+D+i en Canal de Isabel II, advirtió de que el principal reto es garantizar «la resiliencia hídrica» ante el avance del cambio climático. «Ya no podemos depender de una única solución, una única fuente».

La mesa estuvo de acuerdo en situar la resiliencia como un pilar en la gestión del agua del futuro. Esto ha llevado a iniciativas como Water Positive, un proyecto ideado por Zarzo junto a otros especialistas del sector para estimar la huella hídrica de las empresas. «Algunas grandes corporaciones quieren ser water positive antes de 2030», indicó el experto de Sacyr, que citó ejemplos como Amazon Web Services o Microsoft de empresas que están compensando el gasto hídrico en España.

«El hecho de que Microsoft o Google quieran implementar centros de datos en España es relevante. A nivel económico, deja una huella importante en el país», apuntó Solana. González, de hecho, señaló que la inteligencia artificial será una aliada de la gestión del agua: «Nos va a permitir evolucionar a una gestión más activa. La predicción de consumos, detectar anomalías en la red, mejorar la eficiencia energética u optimizar la gestión de los embalses son acciones que nos permite la IA».

Los ponentes son optimistas con el futuro del sector, en el que urge talento especializado en ciberseguridad y automatización. «La IA no va a reemplazar a personas, sino que permitirá que seamos superhombres y supermujeres con más herramientas», valoró Zarzo. Lo que sí coincidió la mesa en señalar como futuro del agua es la «resiliencia y la eficiencia» de su gestión como pilares del futuro.