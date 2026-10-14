Rescatan a contrarreloj a seis delfines y 300 peces luna atrapados en una red de pesca en Ceuta

Unas imágenes submarinas muestran el momento en que un grupo de buceadores rescata de las redes a media docena de delfines comunes para que regresen al mar abierto. La escena se ha grabado en Ceuta, uno de los puntos más sensibles para esta especie en el estrecho de Gibraltar. El rescate terminó sin un solo ejemplar herido.

La operación se desarrolló durante la mañana de ayer 13 de octubre en la almadrabeta de Ceuta, donde fueron liberados un grupo familiar de seis delfines comunes (Delphinus delphis), conocidos en el estrecho como pico de viuda, y cerca de 300 peces luna (Mola mola). Todos habían quedado atrapados de forma accidental en el copo de la instalación pesquera.

En las imágenes cedidas por el Centro de Estudios de Animales Marinos (CECAM) se puede observar cómo los buceadores liberan de las redes a los delfines, los llevan hasta el borde del recinto y ayudan a los mamíferos marinos a salvar el obstáculo para volver a mar abierto.

Una especie en peligro

El delfín común es una especie estrictamente protegida y catalogada como En Peligro en el Mediterráneo por la UICN, a causa del marcado declive de sus poblaciones en las últimas décadas. Su presencia en esta zona resulta especialmente valiosa para los biólogos.

En el estrecho de Gibraltar, estos cetáceos forman grupos de comportamiento muy activo y dependen de la abundancia de peces pelágicos para sobrevivir. Cualquier alteración de ese equilibrio afecta de lleno a su supervivencia.

Los peces luna, por su parte, son una especie pelágica que frecuenta el litoral ceutí en esta época del año. Su llegada atrae a los bancos de peces de los que se alimentan los delfines y, con ellos, en ocasiones, a los propios cetáceos hasta la orilla.

Cómo quedaron atrapados

El aviso llegó desde los propios trabajadores de la almadraba, que revisan el copo varias veces al día. Los delfines habían accedido a la instalación siguiendo un banco de peces y quedaron retenidos junto a los peces luna.

El copo es la cámara final de la almadraba, la piscina donde desemboca el laberinto de redes y en la que quedan concentrados los peces. Cuando un animal protegido entra en ella, el margen para actuar a tiempo es amplio. Se trata de un arte de pesca fijo y tradicional, heredero de una técnica milenaria en el estrecho, que en Ceuta recibe el nombre de almadrabeta.

La intervención corrió a cargo del equipo de buceo de la almadrabeta, con el apoyo del equipo del CECAM, activado de inmediato tras la alerta. Ambos grupos trabajaron dentro del agua para abrir una vía de salida.

Un rescate rápido y coordinado

Según relatan las entidades implicadas, la operación se desarrolló de forma rápida, coordinada y sin incidencias, con el bienestar de todos los ejemplares como prioridad. Tanto los delfines como los peces luna fueron conducidos hacia mar abierto y la liberación se completó con éxito.

El vídeo grabado durante el operativo permite ver con detalle cómo los buceadores guían a los delfines fuera de las redes. Las imágenes se han convertido en la mejor prueba del valor de la vigilancia en estas artes de pesca tradicionales.

Un corredor biológico

El estrecho de Gibraltar constituye uno de los corredores biológicos más relevantes del Mediterráneo occidental. Por él pasan cada año miles de cetáceos, aves y grandes peces, lo que convierte la vigilancia de las redes en una pieza esencial para la conservación.

Desde DAUBMA y el CECAM subrayan la importancia de mantener una vigilancia constante en las artes de pesca tradicionales y de actuar de inmediato ante cualquier atrapamiento accidental de fauna marina, en especial de especies protegidas como el delfín común. La colaboración entre entidades locales, recalcan, resulta determinante.

Las entidades implicadas expresaron su satisfacción por haber contribuido «una vez más a la protección de una especie emblemática» que forma parte del patrimonio natural del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar. Ceuta reafirma así su apuesta por la protección de la biodiversidad marina. Al final del vídeo se puede ver cómo los componentes del equipo de rescate levantan satisfechos los pulgares exclamando: «¡Muchas gracias compañeros, liberación total de los seis delfines!».