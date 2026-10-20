La exposición ‘Un viaje electrizante’ de Iberdrola en Madrid agota todas sus entradas y supera los 20.000 visitantes en un mes

Más de 20.000 personas han visitado en un mes la exposición de Iberdrola Un viaje electrizante, la gran muestra tecnológica sobre el futuro de la electricidad que la compañía ha organizado en Madrid con motivo de su 125 aniversario.

Según ha informado la compañía, la muestra concluye este martes su estancia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles tras agotar todas las franjas horarias disponibles y ampliar el número de entradas inicialmente previsto.

El motivo ha sido la elevada demanda de una iniciativa que, desde su apertura al público el pasado 21 de septiembre, ha despertado un gran interés entre personas de todas las edades, con entrada gratuita y reserva online.

Un viaje por la electricidad

A través de una propuesta divulgativa, inmersiva e interactiva, los visitantes han podido recorrer los principales avances que han marcado la historia de la electricidad y descubrir cómo la innovación eléctrica transforma las ciudades.

La exposición de Iberdrola también explica cómo esa innovación cambia la movilidad y la industria, y cuenta el proceso a través de la propia trayectoria de la compañía, desde las primeras centrales eléctricas.

El itinerario llega hasta el desarrollo de las energías renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento energético, con el foco puesto en el papel de la electricidad en un modelo energético más seguro, competitivo y sostenible.

Tesla y realidad mixta

La muestra reúne piezas originales de valor histórico y tecnológico vinculadas a la evolución del sistema eléctrico, a las que se suman contenidos audiovisuales que completan la propuesta divulgativa de la exposición de Iberdrola.

Entre las atracciones figuran las demostraciones con una bobina de Tesla y una experiencia inmersiva con gafas de realidad mixta, que han permitido a los visitantes acercarse a la electricidad de una forma práctica.

Según la información de la propia compañía, el recorrido incluye además espacios inmersivos dedicados a las ciudades, la movilidad y la industria, los ámbitos que, según Iberdrola, está transformando la innovación eléctrica.

Cerca de 4.000 escolares

La exhibición ha tenido una acogida especialmente destacada entre la comunidad educativa: cerca de 4.000 alumnos de 40 colegios han participado en las visitas y en los talleres escolares organizados en torno a la muestra.

Estas actividades se concibieron para acercar de forma práctica los fundamentos científicos y las aplicaciones de la electricidad, despertar la curiosidad por la ciencia y la tecnología e impulsar nuevas vocaciones entre los más jóvenes.

Durante los talleres, los estudiantes han realizado experimentos con electricidad estática, circuitos eléctricos, generación de carga o transmisión inalámbrica de energía, con la participación de voluntarios de Iberdrola.

Itinerancia por colegios

Tras el éxito conseguido en Madrid, Un viaje electrizante comienza ahora una nueva etapa con un recorrido itinerante por diversos centros educativos, con el que Iberdrola prolongará el carácter educativo de la iniciativa.

De este modo, la compañía facilitará que más estudiantes puedan acercarse al mundo de la electricidad, la innovación y la tecnología a través de una muestra que viajará a los colegios tras su paso por la capital.

Una vez concluida esta itinerancia, la exhibición se instalará de manera definitiva en el Campus de Formación e Innovación de Iberdrola en San Agustín del Guadalix, en el norte de la Comunidad de Madrid.

Un campus para la formación

Inaugurado en abril de 2021 por los reyes Felipe VI y Letizia, el campus fue presentado entonces por la compañía como su centro global para el conocimiento, la innovación y la empleabilidad.

El campus cuenta con aulas y talleres de formación, un entorno en el que la exposición de Iberdrola encontrará su sede permanente tras haber superado los 20.000 visitantes en la capital.

Allí, la muestra continuará contribuyendo a la divulgación científica y tecnológica y a la formación de las nuevas generaciones, según ha avanzado la compañía en su comunicado sobre el balance de la exposición.

Hito del 125 aniversario

La exposición fue inaugurada el pasado 21 de septiembre por el rey Felipe VI, acompañado por el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Durante la visita inaugural, el monarca conoció las innovaciones que han transformado el sistema eléctrico y algunos de los avances tecnológicos que impulsarán la electrificación durante las próximas décadas.

Este recorrido da continuidad a uno de los objetivos centrales de la muestra: compartir el conocimiento acumulado durante 125 años de evolución del sistema eléctrico y mostrar el papel protagonista de la electricidad.

El programa 125 años luz

Un viaje electrizante forma parte de 125 años luz, el programa con el que Iberdrola celebra en 2026 sus 125 años de historia, una compañía nacida en Bilbao en 1901 con el nombre de Hidroeléctrica Ibérica.

A lo largo del año, la empresa desarrolla conciertos, actividades sociales, exposiciones y propuestas culturales para compartir con la sociedad su legado y su contribución al progreso económico, industrial y social.

Según el calendario presentado en enero, el programa incluye también la iluminación de un edificio singular cada mes con tecnología sostenible, como la Capilla Real del Palacio Real de Madrid, y un festival de música en la capital.