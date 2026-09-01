Iberdrola te invita a vivir un viaje electrizante por la historia y el futuro de la electricidad

Recorrer 125 años de historia en una sola tarde, tocar con los ojos la electricidad que mueve las ciudades y asomarse a cómo será la vida cuando todo funcione enchufado al futuro. Eso es lo que propone Iberdrola en Madrid a partir de este mes.

La compañía va a poner a disposición del público la mayor exposición monográfica e interactiva sobre el pasado, el presente y el futuro de la electricidad realizada hasta la fecha. Bajo el título Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola, podrá visitarse de forma gratuita entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre.

La sede elegida es la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de Madrid, uno de los espacios expositivos con mayor afluencia de la capital y un escenario habitual para grandes muestras culturales y tecnológicas.

Un viaje electrizante

La exhibición invita a descubrir los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas.

A través de contenidos virtuales, la muestra reconstruye además cómo serán las ciudades del futuro en la que Iberdrola denomina «era de la electricidad», un concepto acuñado también por la Agencia Internacional de la Energía.

De marcado carácter divulgativo, la iniciativa busca despertar la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e inspirar vocaciones entre las generaciones llamadas a protagonizar ese futuro eléctrico.

Piezas históricas y bobina Tesla

El público general podrá comprobar, a través de ejemplos concretos, el papel de la electricidad en el desarrollo socioeconómico a lo largo de los últimos 125 años.

La exposición combina contenidos históricos con elementos interactivos sobre los fundamentos de la electricidad. En sus espacios inmersivos, los visitantes podrán adentrarse en la transformación que ya está empezando en las ciudades, la movilidad y la industria.

Entre los principales atractivos destaca una experiencia audiovisual inmersiva con gafas de realidad mixta, así como un museo con piezas originales de gran valor tecnológico e histórico vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico.

Demostraciones con bobina Tesla

Las demostraciones en directo con una bobina Tesla, pensadas para hacer visible la propia electricidad, completan una propuesta que se cierra con talleres educativos dirigidos a estudiantes y familias.

A través de la trayectoria de Iberdrola, la muestra permitirá también conocer los grandes hitos que han marcado la historia del sector eléctrico, desde las primeras centrales hasta la expansión de las energías renovables.

Redes inteligentes, almacenamiento energético y electrificación de la demanda completan el recorrido por más de un siglo de evolución tecnológica del sistema eléctrico español.

Horarios y entradas gratuitas

La muestra estará abierta al público todos los días entre las 10:00 y las 22:00 horas. Las entradas podrán obtenerse de forma gratuita mediante reserva online a través de entradas.com, y también en taquilla.

Además, se organizarán actividades específicas para centros educativos y otros colectivos, con la participación de voluntarios de Iberdrola que acompañarán las visitas concertadas.

125 años luz

La exposición forma parte del programa «125 años luz», con el que la empresa presidida por Ignacio Galán celebra durante 2026 sus 125 años de historia mediante iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al conjunto de la sociedad.

Entre los principales hitos de esta conmemoración figuran los grandes conciertos organizados en Bilbao, Madrid y Valencia, tal y como ya adelantó OKGREEN al repasar la cita madrileña ante 35.000 personas en el mayor recinto sostenible de Europa.

Junto a los conciertos, el programa incluye exposiciones, actividades sociales e iniciativas culturales con las que la compañía comparte su legado y su compromiso con el futuro de la electrificación.