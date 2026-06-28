El mayor recinto sostenible de Europa acoge el festival por el 125 aniversario de Iberdrola ante 35.000 personas

El Iberdrola Music Festival congregó en Madrid a más de 35.000 personas durante más de siete horas de música en vivo, en el marco de la celebración del 125 aniversario de la compañía. El espectáculo se desarrolló en el recinto Iberdrola Music, considerado el mayor espacio sostenible de Europa dedicado al ocio y la cultura.

Por orden de actuación, Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz subieron al escenario en una jornada que combinó propuestas nacionales e internacionales de primer nivel. La sucesión de conciertos mantuvo el ambiente festivo y participativo a lo largo de toda la velada.

Cristina Boscá, directora y copresentadora de Anda Ya en LOS40 Principales, fue la encargada de presentar el festival e introducir a cada artista ante el público. David Álvarez, locutor y DJ de la misma emisora, amenizó los tramos entre actuaciones con sesiones musicales en directo.

Cartel de nivel

A lo largo del festival, los asistentes pudieron disfrutar también de diversas propuestas de entretenimiento que complementaron el programa musical. La combinación de actuaciones en directo y actividades adicionales mantuvo el ambiente animado durante todas las horas de la jornada.

El Iberdrola Music Festival tuvo un marcado carácter solidario: con la compra de las entradas se contribuyó a impulsar proyectos sociales de cinco organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades beneficiadas fueron la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Las iniciativas respaldadas abarcan ámbitos tan distintos como la lucha contra el cáncer y el hambre, la atención a jóvenes vulnerables y el apoyo a familias afectadas por la DANA. También se destinaron fondos a la integración laboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

Música solidaria

El festival madrileño forma parte del programa «125 años luz», con el que Iberdrola celebra su aniversario a lo largo de 2026 en distintos puntos de España. La iniciativa combina festivales de música con exposiciones, eventos sociales e iluminación de edificios emblemáticos en todo el territorio.

La primera cita del programa tuvo lugar el pasado 12 de junio en Bilbao, donde cerca de 40.000 personas disfrutaron de las actuaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. La velada bilbaína culminó con el mayor espectáculo de drones realizado hasta la fecha en España, alimentado con energía 100% renovable.

Tras las citas de Bilbao y Madrid, el Iberdrola Music Festival se desplazará a Valencia el próximo 28 de noviembre, con Estopa y Mafalda Cardenal como cabezas de cartel. La gira refuerza la vocación nacional del proyecto, que recorre el territorio vinculando música, sostenibilidad y compromiso social.

Próximas citas

El programa 125 años luz refleja la trayectoria centenaria de Iberdrola, marcada por la innovación, el compromiso con las personas y el impulso al desarrollo a través de la electrificación. La iniciativa busca acercar a la sociedad la visión de futuro de la compañía y su vínculo con las comunidades en las que opera.