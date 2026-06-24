Iberdrola Music Festival en Madrid 2026: programación, fechas, dónde se celebra y cómo asistir

El Iberdrola Music Festival vuelve a Madrid en 2026 con su formato algo distinto al que podemos ver en otros festivales. No se trata de un festival de varios días ni un cartel repartido en jornadas, sino una única cita concentrada en unas horas, con varios artistas conocidos que se irán sucediendo sobre el escenario prácticamente sin pausa.

Detrás de esta propuesta está además el aniversario de la compañía, que ha querido celebrar sus 125 años con un evento abierto al público y con un componente solidario bastante marcado. De hecho, parte de lo que se recaude irá destinado a diferentes proyectos sociales, algo que no es tan habitual en este tipo de eventos. A partir de ahí, lo que se plantea es una tarde que empieza con música y que acaba ya de noche, con nombres bastante conocidos y un recinto preparado para acoger a miles de personas en la zona de Villaverde. Toma nota entonces, porque estás pensando en ir, conviene tener claros horarios, accesos y cómo moverse hasta allí.

Cuándo es el Iberdrola Music Festival 2026 en Madrid

El festival se celebra el 27 de junio de 2026. No hay más días ni programación paralela en otras fechas, así que todo pasa en esa jornada. La apertura de puertas está previstas para las 17:30, que es cuando también arranca la primera actuación. Desde ese momento, los conciertos se van sucediendo prácticamente sin parones largos, algo que hace que el ritmo sea bastante continuo.

El cierre está previsto alrededor de la 01:00 de la madrugada, así que, en la práctica, es un evento que ocupa toda la tarde y buena parte de la noche. No es especialmente largo si se compara con otros festivales, pero tampoco es algo rápido.

Programación completa del Iberdrola Music Festival 2026

La primera en salir será la DJ Lola Bozzano, justo a la apertura, sobre las 17:30. A partir de ahí, el ambiente irá subiendo poco a poco.

A las 18:30 está previsto el turno de Álvaro de Luna, que abrirá la parte más reconocible del cartel. Después, a las 19:45, será el momento de Ana Mena, en uno de los tramos donde ya suele haber más gente dentro del recinto. Luego llega un concierto esperado por muchos, el de Manuel Carrasco que actuará a partir de las 21:15. Y ya en la parte final, a las 23:15 horas, llegará Lenny Kravitz, que será la gran estrella que cerrará la noche. Su concierto está previsto hasta la 01:00 aproximadamente.

Más allá del cartel, hay un punto que no es menor y que ya mencionamos. Se trata de la parte solidaria, ya que la organización ha confirmado que parte de la recaudación de las entradas irá destinada a distintas entidades sociales, desde proyectos contra el cáncer o el hambre hasta iniciativas centradas en empleo o apoyo a personas vulnerables.

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Dónde se celebra el Iberdrola Music Festival

El evento se celebrará en el recinto Iberdrola Music, en la zona de Villaverde, al sur de Madrid. Es un espacio bastante amplio, pensado para grandes eventos y que, según la organización, está enfocado a un modelo más sostenible dentro del ocio y la cultura. No es un recinto céntrico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Está cerca de la M-45 y en una zona más industrial, por lo que moverse hasta allí requiere algo de planificación, sobre todo si se va en coche. Aun así, hay varias opciones de transporte que facilitan bastante la llegada, aunque lo más recomendable es no dejarlo para última hora.

Cómo asistir y dónde comprar entradas

Las entradas ya están a la venta a través de canales oficiales como Live Nation o Tickemaster. El precio de las entradas es de 48,50 euros, más 2 euros que cuestan los gastos de gestión.

En cuanto a cómo llegar, hay varias alternativas. En metro, la opción más directa es la línea 3 hasta Villaverde Alto, que es la parada recomendada. También se puede llegar enlazando con esa misma línea desde otros puntos. En cercanías, las líneas C4 y C5 paran en Villaverde Alto, mientras que la C3 lo hace en San Cristóbal Industrial, que también queda relativamente cerca. Para quienes prefieran autobús, hay varias líneas que conectan con la zona, como la 22 y la 79 desde Legazpi o la T41 dentro del propio distrito.

Uno de los puntos clave son las lanzaderas. Habrá autobuses eléctricos gratuitos desde Atocha entre las 16:30 y las 19:00, con varias salidas escalonadas. Para la vuelta, el servicio funcionará desde las 00:30 hasta las 03:00, pasando por Villaverde, Legazpi y Atocha, con bastante frecuencia. También habrá zonas habilitadas para taxi y VTC, lo que puede ser útil sobre todo a la salida, cuando suele concentrarse más gente.

Al final, lo más práctico es elegir bien cómo ir antes de salir de casa. No es un recinto complicado, pero tampoco es de los que se llega caminando sin más, así que ese detalle marca bastante la experiencia.