Mad Cool 2026: el décimo aniversario que revoluciona el mapa festivalero

El calendario cultural de la capital se prepara para uno de sus hitos más esperados. Del 8 al 11 de julio de 2026, el espacio Iberdrola Music de Villaverde se convertirá en el epicentro de la música en directo con la celebración de la décima edición del Mad Cool Festival. Lo que nació en 2016 como una apuesta ambiciosa en el panorama nacional ha madurado hasta consolidarse como una de las citas de referencia en toda Europa, avalada por hitos como el prestigioso Premio NME al Mejor Cartel del Año en 2018.

Este año, la organización ha diseñado un despliegue extraordinario que no solo celebra diez años de trayectoria, sino que reafirma su compromiso con una experiencia de primer nivel. Cuatro jornadas consecutivas de programación servirán para constatar la evolución de un evento que sabe equilibrar los grandes nombres históricos con las tendencias más frescas del mercado global.

El recinto que consolida el crecimiento del festival

La elección del espacio Iberdrola Music no es casual. Este recinto, que viene albergando el festival desde el año 2023, destaca por unas infraestructuras capaces de absorber los flujos de un público masivo sin mermar la comodidad. La conectividad del espacio de Villaverde se presenta como uno de sus grandes baluartes para garantizar una movilidad fluida.

Quienes decidan acercarse al recinto disponen de múltiples alternativas de transporte público. En el subsuelo, las estaciones de metro de San Cristóbal y Villaverde Alto (Línea 3) conectan directamente con el centro urbano. En la superficie, las líneas de autobús 79, 448 y T41 complementan el servicio, junto con la estación de Cercanías de San Cristóbal Industrial, facilitando así un retorno escalonado y seguro al finalizar cada noche.

Retornos exclusivos y directos históricos para abrir boca

La jornada inaugural del miércoles 8 de julio llega marcada por la exclusividad. El rock alternativo de los estadounidenses Foo Fighters liderará un cartel de apertura muy potente. La banda capitaneada por Dave Grohl ofrecerá en Madrid su único concierto en territorio español durante este año, una parada estratégica integrada dentro de su gira mundial Take Over Tour. El grupo combinará sus himnos generacionales con las composiciones de su trabajo de estudio más reciente.

Esa misma noche compartirá protagonismo el productor Moby, una de las grandes sorpresas de la programación. El neoyorquino promete un directo cargado de nostalgia electrónica y energía contemporánea, donde no faltarán clásicos de la talla de Porcelain o The Last Day. El menú del miércoles se completa con nombres de la talla de The War On Drugs y Wolf Alice, configurando un arranque de altas revoluciones.

Pop vanguardista y debuts muy esperados el jueves

El jueves 9 de julio el protagonismo se traslada hacia terrenos más eclécticos y magnéticos. Florence + The Machine regresa a los escenarios madrileños en el marco de su nueva gira, concebida para la presentación de su álbum Everybody Scream. La arrolladora presencia escénica de Florence Welch compartirá fecha con un debut muy deseado en la capital: el de la neozelandesa Lorde. La artista pisará por primera vez Madrid para exhibir su personal visión del synth-pop a través de las canciones de Virgin, su cuarto disco de estudio.

La diversidad estilística de este segundo día se hace evidente con la inclusión de Jennie. La artista surcoreana, conocida internacionalmente por formar parte del fenómeno de masas Blackpink, desembarca en el Mad Cool para defender su propuesta en solitario. Junto a ella, nombres como Teddy Swims, Zara Larsson y Charlie Puth aseguran una jornada de audiencias transversales y sonidos globales.

El fin de semana apuesta por el rock y la veteranía

La llegada del fin de semana al Mad Cool mantendrá el listón en lo más alto. El viernes 10 de julio estará encabezado por Twenty One Pilots y Kings of Leon, dos bandas que arrastran legiones de fieles y que aseguran un directo impecable. Estarán escoltados por los eternos Pixies y la solvencia pop de Halsey, en una jornada que promete pasajes de guitarras afiladas y estribillos coreables.

Para el cierre del sábado 11 de julio, el festival ha reservado una atmósfera única de la mano de Nick Cave & The Bad Seeds. El carismático músico australiano desplegará su habitual misticismo y elegancia sobre las tablas, ofreciendo un repaso profundo por lo mejor de su extensa discografía. Esa misma jornada de clausura contará con el esperado directo de los británicos Pulp, el rock clásico de The Black Crowes y la genialidad conceptual de David Byrne, cerrando así una edición histórica que ya cuelga el cartel de imprescindible.

Información de taquilla y accesos para los asistentes

Las entradas para acudir a la décima edición del festival Mad Cool ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de distribución. La organización ha diversificado las opciones de acceso para adaptarse a las distintas preferencias del público, diferenciando entre abonos completos y entradas de día.

Abono General : 250 € + gastos de gestión (Acceso a los cuatro días de conciertos).

: 250 € + gastos de gestión (Acceso a los cuatro días de conciertos). Abono VIP : 435 € + gastos de gestión (Acceso completo con ventajas de confort y visibilidad).

: 435 € + gastos de gestión (Acceso completo con ventajas de confort y visibilidad). Entrada de Día General : 105 € + gastos de gestión (Válida para una única jornada).

: 105 € + gastos de gestión (Válida para una única jornada). Entrada de Día VIP: 170 € + gastos de gestión (Acceso preferente para el día seleccionado).

También te dejamos unas librerías que no pasan de moda en Madrid capital.