El Mercado de San Fernando celebra la Semana de Canarias

Madrid no descansa tras las fiestas patronales y ya tiene otra cita marcada en el calendario gastronómico. Del 26 al 31 de mayo, el emblemático Mercado de San Fernando aparca por unos días su faceta más puramente madrileña para hablar, sentir y cocinar con un marcado acento de canarias. Durante casi una semana, este espacio vecinal se va a transformar en el epicentro de la cultura isleña en la península, desplegando un calendario de actividades que incluye desde catas de vinos volcánicos hasta degustaciones de quesos premiados y conciertos en directo.

La iniciativa de la Semana de Canarias nace con un objetivo claro: acercar la esencia más pura del archipiélago al público madrileño a través del paladar. Lejos de las propuestas comerciales típicas orientadas al turismo masivo, la Semana de Canarias se plantea como una plataforma real para reivindicar el producto de cercanía de las islas, sus bodegas familiares y esos secretos gastronómicos que raras veces cruzan el Atlántico hacia los lineales de los grandes supermercados de la capital.

Un escenario mestizo en el corazón de Lavapiés

No es casualidad que se haya elegido este rincón para la cita. En pleno corazón de Lavapiés, el Mercado de San Fernando lleva latiendo con fuerza desde 1944, manteniendo intacta esa identidad de barrio que tanto escasea. Bajo los característicos techos altos del histórico edificio diseñado por el arquitecto Casto Fernández-Shaw, conviven los puestos tradicionales de carnicería o pescadería con librerías que venden ejemplares al peso y cocinas que viajan de Perú a Japón, pasando por Asturias o Grecia.

Toda esta amalgama comercial está gestionada por una cooperativa de comerciantes que, en el año 2010, logró devolverle la vida a un mercado que amenazaba con echar el cierre. Por eso, pocos lugares resultan tan idóneos y orgánicos para albergar un evento de estas características. El San Fernando es un espacio mestizo y castizo a la vez, un ecosistema donde el producto canario no aterriza como un elemento extraño o artificial, sino como un acento más dentro de la conversación diaria y multicultural del barrio.

Catas volcánicas y quesos con identidad propia

La programación de la semana se ha diseñado para que la intensidad del evento vaya creciendo al mismo ritmo que el propio mercado se activa de cara al fin de semana. El arranque oficial tendrá lugar el martes 26 de mayo con una propuesta de nivel para los aficionados al mundo del vino. De la mano de las firmas Volcanic Xperience y GMR, se presentará una selección exclusiva de tintos y blancos elaborados en tierras del archipiélago.

La cita fuerte del martes será la cata de vinos dirigida por el sumiller Iván Monreal, un experto que desgranará los matices de la viticultura heroica y los suelos de lava. El encuentro se celebrará en las instalaciones de «El Perenquén», el conocido puesto del mercado especializado en gastronomía canaria, donde los asistentes podrán entender por qué los caldos isleños están ganando tanto prestigio en las listas internacionales.

El miércoles 27 de mayo llegará el turno de otro de los grandes estandartes de las islas: los quesos. Se organizará una gran degustación abierta a todos los visitantes que incluirá piezas con denominación de origen y una representación cuidada de cada una de las islas. Es una oportunidad de oro para que los madrileños descubran la brutal diversidad de sabores que existe en el territorio insular, donde los métodos de curación y el tipo de leche cambian de forma radical de una isla a otra, ofreciendo desde notas suaves y ahumadas hasta perfiles mucho más intensos y picantes.

Animación cultural y fusión en los fogones

El ecuador de la semana traerá propuestas que van más allá de lo puramente culinario. El jueves 28 de mayo, el mercado se convertirá en un tablero de juego interactivo gracias a la participación de la actriz Cyntia Centol. La intérprete capitaneará una actividad de animación basada en un gran «quiz» o concurso de palabras y productos canarios. Una forma divertida y dinámica de poner a prueba el conocimiento de los visitantes sobre la rica cultura del archipiélago, rompiendo la rutina de las compras matinales.

El fin de semana arrancará por todo lo alto el viernes 29 de mayo con el inicio de la esperada ruta gastronómica canaria. Durante dos días, todos los puestos del Mercado de San Fernando se sumarán al carro de la creatividad. Cada comerciante utilizará ingredientes típicos de las islas para reinterpretar sus platos estrella, dando lugar a combinaciones poco habituales que fusionarán las cocinas del mundo del mercado con el recetario atlántico.

Para redondear la jornada del viernes, la música tomará el relevo por la tarde. El artista Keise Lee ofrecerá un concierto en directo donde repasará los éxitos contemporáneos de los grandes cantautores de las islas, rindiendo homenaje a nombres tan universales como Pedro Guerra o Rosana.

El broche de oro por el Día de Canarias

El sábado 30 de mayo coincide con la celebración oficial del Día de Canarias, y el mercado tiene pensado tirar la casa por la ventana. Además de continuar con la ruta de tapas por los puestos, el espacio central del recinto se transformará por completo para simular una auténtica plaza canaria. No faltará la música tradicional gracias a una parranda popular que llenará los pasillos de timples y guitarras, creando un ambiente de fiesta comunitaria ideal para disfrutar en familia.

Los fogones de los puestos redoblarán esfuerzos este día para ofrecer platos de la cocina más tradicional, como las papas arrugás con sus respectivos mojos o el escaldón de gofio. Finalmente, el domingo 31 de mayo servirá como la última oportunidad para los rezagados que quieran acercarse a comprar productos típicos y despedir una semana que promete dejar una huella profunda en el paladar de Lavapiés.

Además también te dejamos dónde comer los mejores callos a la madrileña.