Roberto Brasero avisa del tiempo inusual que llega a partir de este día de junio: «Más propio de julio»

El tiempo inusual que llega a partir de este día de junio, es más propio de julio, Roberto Brasero no duda en darnos algunos detalles importantes. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando, en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estamos pendientes de un cambio de tiempo que puede darnos alguna que otra sorpresa.

Es imposible evitar el calor del verano, pero cuidado, por lo que, realmente puede acabar pasando es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, hasta la fecha nadie hubiera imaginado que tuviéramos por delante. Este tiempo que tenemos por delante, nos traerá el calor de estos días, pero con algunas novedades importantes que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni tenido en consideración.

Más propio del mes de julio

Este mes de junio estamos teniendo unas temperaturas que son realmente destacadas. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un cambio que puede ser esencial, con lo cual, hasta la fecha, nadie hubiera imaginado un giro radical de este tipo.

Estas temperaturas que tenemos por delante, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará un cambio destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que, sin duda alguna deberemos tener en consideración.

En especial si tenemos planes este fin de semana, tocará estar muy pendiente de una serie de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Este tipo de elementos que tenemos por delante acabarán marcando una diferencia importante.

Julio es el mes en el que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta hacia unas temperaturas que quizás no vamos a estar tan lejos como pensábamos. Este tiempo de junio nos recordará esa famosa canícula que suele llegar unas semanas después de lo esperado.

Roberto Brasero explica el tiempo inusual que nos espera en junio

Este mes de junio nos espera un cambio en el tiempo que nos trasladará directamente al mes de julio. Con la mirada puesta a una serie de novedades importantes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que tenemos por delante.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su blog: «Mucho sol nos espera este viernes con fuerte viento de levante en el Estrecho, quizá eso será lo más destacable, con avisos de nivel naranja en la provincia de Cádiz por rachas de 90 km/h y mar adentro en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, viento de Levante de 62 a 74 km/h (fuerza 8), según los avisos de AEMET. En el Ampurdán y en Canarias ya no serán tan intensos los vientos como los que hemos tenido estos días atrás».

Con algunos detalles que pueden marcar el fin de semana: «Soleado también será el sábado, con alguna tormenta aislada por la tarde en Galicia y el oeste de Castilla y León y de Asturias. Seguirá el levante en el estrecho sobre todo por la mañana y seguirán subiendo las temperaturas sobre todo en Canarias y el norte peninsular, ya que en el resto de España el ascenso será más ligero. Llegaremos a 35 grados en puntos del Cantábrico, Galicia y Castilla y León; y cerca de 40º en los valles del Guadiana y del Guadalquivir».

El domingo las temperaturas pueden ser una novedad importante: «El domingo seguirá el calor pero el tiempo se volverá mucho más inestable. En capas altas de la atmosfera se irá colando aire frío, como el que traen las DANAS pero sin llegar a serlo esta del todo. La consecuencia será la mayor probabilidad de tormentas en el interior de la península a partir del mediodía: con probabilidad de chubascos y tormentas, acompañadas de posibles rachas muy fuertes de viento. Serán más probables en el interior de Galicia y de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha, sin descartarlas en el resto de montañas del centro y norte peninsular».

Es hora de saber qué es lo que nos espera en un fin de semana en el que las altas temperaturas pueden dar lugar a estas peligrosas tormentas de verano que aparecerán de la nada. Este experto en el tiempo nos advierte de lo que tenemos por delante.