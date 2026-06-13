Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas marcará el día en toda la provincia de Zaragoza, donde las temperaturas ascenderán, sobre todo en Cinco Villas. Las máximas serán notablemente elevadas en el valle del Ebro y sus alrededores. El viento será flojo, especialmente en la mitad oriental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despereza lento en Zaragoza esta jornada, que presenta un espléndido panorama de luz y calor. Con el sol asomando desde temprano, los termómetros podrán alcanzar hasta 36 grados, mientras que la suavidad del aire nos traerá una mínima de 19. No se prevén lluvias, lo que deja margen para disfrutar de largas horas bajo el brillante sol que se mantendrá presente hasta la puesta a las 21:38.

A primera hora, el viento soplará suavemente del sureste a unos 10 km/h, creando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica se mantendrá en armonía con los valores reales. Ya por la tarde, el calor se intensificará, pero la baja humedad relativa permite que la jornada se sienta más liviana y cómoda. La atmósfera será ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, sin el riesgo de sorpresas húmedas que pueden afectar otros días.

Calatayud: nubes amenazantes y viento variable

Una mañana en Calatayud donde el viento ya empieza a susurrar entre los árboles y las nubes se agrupan amenazantes, presagiando un día de inestabilidad. Al amanecer, el cielo se presenta cubierto, con una temperatura fresca que invita a sacar la chaqueta, mientras la humedad se filtra en cada rincón, dejando una sensación de expectación en el aire.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se transforma en un contraste notable; por la mañana, la calma parece reinar con temperaturas que rondan los 17°C, pero la tarde promete sorpresas térmicas con un ascenso hasta los 35°C. Se prevén ráfagas de viento de hasta 65 km/h y una alta probabilidad de lluvia que podría desatarse en cualquier momento. Mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 34 grados, generando una agradable sensación térmica que invitará a disfrutar del día. El viento soplará suavemente desde el sureste, con rachas moderadas que no representan inconvenientes.

Este es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una taza de café al aire libre o realizar actividades al aire libre con tranquilidad. Aprovechar el ambiente apacible será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de lo que ofrece la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET