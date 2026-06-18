Reggaetón Beach Festival suspende su gira por España y cancela todos los conciertos, incluidos los de Mallorca

El Reggaetón Beach Festival (RBF), uno de los mayores eventos de música urbana del país, no celebrará finalmente ninguno de los conciertos previstos para este verano. La organización ha comunicado este jueves a sus proveedores la cancelación de toda la gira nacional tras concluir que no ha sido posible garantizar la viabilidad del proyecto.

La decisión afecta a los festivales programados en Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander y Nigrán, donde ya se había vendido un importante porcentaje de las entradas. De hecho, en el momento de conocerse la cancelación, la venta de entradas seguía activa a través de la página web oficial del festival.

En la comunicación remitida a las empresas colaboradoras, la organización explica que durante los últimos meses ha estudiado «todas las posibles alternativas» desde el punto de vista operativo, financiero y organizativo para intentar sacar adelante la gira. Sin embargo, reconoce que no ha sido posible encontrar «una solución sostenible».

Asimismo, la dirección del festival señala que la situación responde, en parte, a «dificultades acumuladas de ejercicios anteriores, ajenas a la gestión actual». La nueva administración considera que la decisión más responsable es permitir que el caso siga los cauces legales correspondientes, con el objetivo de garantizar un proceso «ordenado, transparente y conforme a la normativa vigente».

Como consecuencia de esta decisión, la organización ha solicitado a todos sus proveedores el cese inmediato de cualquier trabajo relacionado con el festival para evitar la generación de nuevos costes, al tiempo que ha anunciado que revisará cada caso de forma individual para informar sobre los siguientes pasos.

Mallorca también se queda sin festival

La cancelación también afecta a Mallorca, donde el Reggaetón Beach Festival tenía previsto celebrarse en el recinto de Son Fusteret.

En este caso, Son Fusteret únicamente actuaba como espacio alquilado para la celebración del evento y no mantiene ninguna vinculación con la promotora ni con la organización del festival, por lo que la suspensión responde exclusivamente a la decisión adoptada por RBF.

La cancelación supone un importante revés para uno de los festivales que mayor asistencia había registrado en los últimos años dentro del circuito de música urbana en España y deja sin celebrarse una gira que debía recorrer siete ciudades durante los meses de verano.