La demora en Ibiza para una consulta con un especialista y una intervención ha caído un 40% desde 2023

La demora en Ibiza y Formentera para una consulta con un especialista y una intervención ha caído un 40% desde julio de 2023, cuando hubo el cambio de gobierno en Baleares, dejando los socialistas, con Francina Armengol a la cabeza, de gestionar la sanidad en las islas.

El Área de Salud de Pitiusas ha destacado que la demora para una consulta externa y una intervención ha descendido de media un 40% respecto a la pasada legislatura.

En un comunicado, el Área de Salud ha considerado que esta evolución favorable está motivada por las medidas adoptadas en diciembre de 2023 con el Plan de mejora de las listas de espera impulsado por el Servicio de Salud de Baleares, que se sostenía en tres áreas, como el incremento de la actividad ordinaria, una mayor eficiencia en la actividad extraordinaria y el aumento de la eficiencia en la colaboración con la sanidad privada, que en el caso específico de las Pitiusas también se sustentaba en la incorporación de profesionales con el objetivo de completar equipos muy por debajo de su plantilla orgánica.

En concreto, en julio de 2023 había 15.576 personas en la lista de espera de consultas externas, de las que 9.622 esperaban más de 60 días y la demora media alcanzaba los 112,02 días, es decir, cinco meses.

Tras la aplicación del paquete de medidas, se ha reducido un 41 % el número de personas que esperan consulta con el especialista hospitalario, con 9.181 pacientes en la actualidad aguardando una visita.

En relación al tramo de más de 60 días, el número de pacientes en lista de espera ha bajado un 62 %, con 6.000 personas menos, pasando de 9.622 pacientes a 3.651. Además, se ha rebajado la demora media en consultas externas un 39,8%, pasando de esperar 112 días a registrar una demora media de 67,4 días.

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, también se ha registrado un descenso del 16,36%, con 2.231 personas registradas en julio de 2023 frente a 1.866 en el corte actual. En la actualidad, además, los pacientes esperan dos meses menos que hace tres años.

Por último, el tramo de demora de más de 180 días ha experimentado una reducción del 57,84 % y ha pasado de contabilizar 695 personas en este tramo en julio de 2023 a registrar 293 personas.

El gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, ha expresado su satisfacción al constatar que las medidas y el esfuerzo de los profesionales dan sus frutos y se mejora «la accesibilidad a la sanidad de miles de personas, pero con la prudencia de saber que aún queda trabajo por hacer y la confianza de que se llegará a mejorar aún más».