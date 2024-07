Un médico víctima de la imposición del catalán de Armengol: «Si no hay cambios, me marcharé de Ibiza»

Julen Landín Basterra es un médico de Ibiza víctima de la imposición del catalán en la sanidad por parte del Govern de Armengol. Especialista en medicina familiar y comunitaria, Landín ahora sopesa marcharse de la isla después de haber aprobado las oposiciones pero no haber podido ocupar su plaza al no tener el requisito B2 de catalán. «Si esta exclusión sigue adelante, mi pareja y yo nos marcharemos de Ibiza el año que viene».

Su situación y la de sus compañeros que venían todos de la Península es un tanto rocambolesca. Cuando afrontaron las oposiciones en enero del año 2023, el catalán era un mérito, no un requisito. Sin embargo, con el proceso ya en marcha, el Pacte de izquierdas liderado por Armengol cambió de criterio, modificó las bases de la convocatoria para estabilizar plazas y volvió a incluir como requisito disponer del certificado de catalán debido a un recurso que presentó el sindicato independentista Stei y la separatista Obra Cultural Balear (OCB).

Un hecho que no fue comunicado a los opositores en ningún momento. «No nos llegó ni mail, ni ninguna comunicación personal, ni siquiera a aquellos que dijimos con antelación que no disponíamos de ningún título de catalán. Sólo se hizo un comunicado en la página del IB-Salut del que nadie se enteró», denuncia Landín.

Cabe recordar que este requisito lingüístico a los médicos fue eliminado por el Govern del PP de Prohens en el mes de agosto del 2023 por falta de profesionales. Sin embargo, se trata de un cambio del que los afectados no se pueden acoger. «Nos dijeron que no nos podemos beneficiar de este cambio porque no funciona de manera retroactiva», explica Landín.

Prórroga de dos años cancelada

Para más inri, a este médico especialista que ahora podría abandonar Ibiza por la dictadura del catalán no le conceden la prórroga de dos años para sacarse el título B2 ya que forma parte de un puesto diferente al 061. «Han hecho una distinción entre opositores, una discriminación que deja directamente fuera a todos los que no vengan de Baleares. Es un desbarajuste absolutamente injusto y absolutamente ilegal», afirma Landín.

La realidad es que a los médicos de Atención Primaria (el médico del centro de salud con cupos de medicina familiar) no les conceden la prórroga por considerar el Govern que es una categoría diferente, aunque el trabajo esté realizado por profesionales con la misma cualificación y haya antecedentes legales de que deben ser tratados con igualdad en oposiciones que tengan que ver con puestos laborales de su especialidad.

También cabe señalar que esta prórroga es falsa: cuando se la concedan, y consigan su plaza, quedará anulada dado que el nuevo Govern de Marga Prohens eliminó en agosto de 2023 el requisito del catalán para todos los sanitarios.

Todo esto está provocando que licenciados en Medicina que no han realizado el MIR ocupan ahora en el Hospital Can Misses de Ibiza las plazas de los médicos especialistas que han perdido su puesto de trabajo por carecer del certificado de catalán. Esto les sucede a al menos ocho profesionales con amplia experiencia en todas las áreas pero especialmente en Urgencias y Medicina Familiar.

En relación a esto, aclara que «los médicos que ahora llevan atención primaria y urgencias en la isla y no tienen el MIR son una gran ayuda y están salvando la sanidad balear. Pero el Govern debería procurar tener primero médicos formados con la especialidad y sólo luego valorar el idioma como mérito».

Es por ello que por culpa del requisito del catalán el médico Julen Landín podría abandonar Ibiza junto con su pareja, que es médica internista del servicio de Medicina Interna del Hospital Can Misses. «Estábamos decidiendo a ver si si nos quedábamos o no en la isla. Al final Ibiza tiene muchos más gastos de vivienda y de vida. Uno de los factores que ayudaba a que nos quedáramos en la isla era la estabilidad laboral. Pero si te quitan la plaza por este motivo, pues lo tenemos en la península en vez de en la isla, así que es posibilidad que nos vayamos el año que viene».

Podrían emprender acciones legales

Vista la situación que se ha generado, los afectados tienen pensado emprender acciones legales. Sin embargo, Landín expone los problemas que traería ir a los tribunales por este tema. Por un lado, la denuncia debe esperar a que «salgamos excluidos de la lista de manera oficial, lo que provoca que la gente va a empezar a ser llamada para firmar sus plazas», explica.

Por otro lado, Landín indica que en el momento en el que se inician acciones legales «se podría anular la oposición entera y fastidiaría a todo el mundo tener que ir a juicio». Es por ello que, según dice este médico afectado, el sindicato ha preferido ser neutral».

Aunque cabe mencionar que este médico de Ibiza afectado por la dictadura del catalán en Baleares ha preparado el recurso de defensa ante tal discriminación, que, según indica, «es contraria a toda legislación vigente y no se sustenta en ninguna normativa».

Se trata de un caso parecido al de la doctora especializada en oncología y de reconocido prestigio Alicia Quílez, que ha perdido su plaza en el Hospital Can Misses de Ibiza por no disponer del requisito del catalán que impuso el anterior Govern del pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol.