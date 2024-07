Licenciados en Medicina que no han realizado el MIR ocupan ahora en el Hospital Can Misses de Ibiza las plazas de los médicos especialistas que han perdido su puesto de trabajo por carecer del certificado de catalán que impuso el anterior Govern de Armengol. Los licenciados sin MIR también cubren las plazas que han quedado vacantes a lo largo de los años y que no ha podido cubrir un especialista por la exigencia del catalán. Esto sucede en todas las áreas pero especialmente en Urgencias y Medicina Familiar.

Ahora, al menos ocho profesionales especialistas con amplia experiencia se han quedado sin plaza en Ibiza por no disponer del certificado de catalán que exigía el anterior Govern que presidía la socialista Francina Armengol. Es un caso similar al de la oncóloga Alicia Quílez que ha venido contando OKDIARIO, una profesional con prestigio a nivel internacional que ha perdido su plaza en Ibiza por el catalán.

En el área de Medicina Familiar, que incluye las Urgencias, ha sucedido exactamente lo mismo. Los médicos se apuntaron al concurso oposición convocado por el anterior Govern donde no se exigía el certificado de catalán. Posteriormente, con el proceso ya en marcha, el Govern de Armengol cambió de criterio, modificó las bases de la convocatoria para estabilizar plazas y volvió a incluir como requisito disponer del certificado de catalán.

Estos al menos ocho médicos especialistas aprobaron el concurso oposición y en teoría consiguieron su plaza. La sorpresa llegó cuando se les requirió que presentaran el certificado de catalán. Ahora se ha resuelto la adjudicación de plazas y ya saben que han sido excluidos por el tema del catalán.

En el mes de agosto del pasado año el nuevo Govern de Marga Prohens suprimió el requisito del catalán a todos los profesionales de las salud pero la convocatoria del concurso oposición se realizó en 2023, cuando gobernaba el pacto de izquierdas que presidía Armengol y cuando el requisito del catalán era obligatorio.

Uno de los afectados por la pérdida de su plaza es el doctor Julen Landín. Comenta que él y otros compañeros se apuntaron al concurso oposición y que cuando lo hicieron el catalán era un mérito, no un requisito. «Después vinieron las protestas de la Obra Cultural Balear y el sindicato Stei y el Govern volvió a poner el certificado B-2 de catalán como requisito pero no lo comunicó a los aspirantes, se limitó a publicarlo en la web del Ib-Salud y nadie se enteró», explica el doctor Landín.

Y prosigue el doctor Landín: «Seguimos con el proceso de las oposiciones sin saber que se exigía catalán y salimos en la lista de aprobados. Todos lo celebramos sin saber que ya no teníamos ninguna posibilidad de conseguir la plaza por culpa del catalán. De pronto, la Conselleria de Salud nos pidió que presentáramos el certificado de catalán y aquí llegó la sorpresa y nos enteramos de toda la película».

Explica el doctor Landín que la especialidad de Médico de Familia tiene sus particularidades porque en España todavía no existe la especialidad de Urgencias. EL Médico de Familia cubre las Urgencias, hospitalización a domicilio y cuidados paliativos.

La falta de médicos en Ibiza es acuciante debido al tema del catalán y el elevado precio de la vivienda. Es un destino poco deseado y siempre hay déficit de profesionales. No hay que olvidar que los médicos de familia trabajan también en los PACs y en el 061.

¿Y qué sucede? Sucede que la Conselleria de Salud necesita médicos y no tiene más remedio que llamar a recién licenciados que no tienen el MIR. «Son médicos que llevan las urgencias sin tener experiencia ni una formación reglamentada a nivel español y europeo», lamenta el doctor Landín aunque hace un matiz: «Menos mal que están estos médicos porque de lo contrario el sistema sanitario se derrumbaría».

Médicos sin MIR ni experiencia

Contratar en la sanidad pública a un médico sin MIR es legal siempre que se produzca la situación excepcional de no encontrar a nadie más para cubrir una determinada plaza.

A pesar de la dificultad que hay en Ibiza para encontrar médicos, el Govern de Armengol decidió sorprendentemente recuperar el requisito del catalán que ahora echa a los especialistas de sus puestos de trabajo.

Los médicos de familia de Ibiza, al igual que la oncóloga Alicia Quílez, han sido víctimas de otra decisión arbitraria de la anterior Conselleria de Salud que presidía la socialista Patricia Gómez. Se trata de que a los médicos sin certificado de catalán que estuvieran trabajando en Can Misses en el momento de la convocatoria de las oposiciones, se les concedía un plazo de dos años para conseguir el mencionado requisito.

Se trata de una medida arbitraria que deja fuera a todos los médicos de Baleares o del resto de España que no estuvieran trabajando en el Hospital de Ibiza. Además, está el caso del doctor Landín y alguno de sus compañeros y es que la propia Conselleria de Salud les pidió que cubrieran otras áreas en el momento de la convocatoria. Al no estar trabajando en Can Misses, perdieron el derecho a la prórroga de dos años para conseguir el certificado de catalán.